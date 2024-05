‘Ajax komt er niet uit met Chivu, maar komt dichter bij akkoord met Farioli’

Christian Chivu komt waarschijnlijk niet naar Ajax, zo meldt Voetbal International zondagavond. De oud-verdediger van de club is nadrukkelijk in beeld als nieuwe assistent-trainer, maar komt er niet uit met de Amsterdammers. Francesco Farioli van OGC Nice is wel nog altijd de topkandidaat om hoofdtrainer te worden van Ajax.

Chivu speelde als centrumverdediger tussen 1999 en 2003 142 officiële wedstrijden voor Ajax. De Roemeen sloot zijn voetballoopbaan af bij Inter, waar hij al sinds 2018 in diverse rollen werkt in de jeugdopleding. Chivu sprak met Ajax over een overgang, maar volgens VI komen de partijen er niet uit.

Ajax richtte zich aanvankelijk vol op de komst van Graham Potter, maar de komst van Engelsman is afgelopen week definitief afgeketst. Ook Erik ten Hag staat op het lijstje in Amsterdam, maar de manager beschikt over een doorlopend contract bij Manchester United en kan momenteel niet praten over een overgang naar Ajax.

De nummer vijf van de Eredivisie richt zijn pijlen vol op Farioli. De pas 35-jarige Italiaan was voorheen keeperstrainer en staat pas sinds drie jaar voor een spelersgroep als hoofdcoach. Farioli was in Turkije werkzaam als trainer van Fatih Karagümrük en Alanyaspor. Sinds dit seizoen is hij de coach van Nice, waarmee hij vijfde staat in de Ligue 1.

Ajax verwacht spoedig duidelijkheid te hebben over de opvolger van interim-coach John van 't Schip. De Amsterdammers hebben nog altijd vertrouwen in de komst van Farioli, hoewel de gesprekken daarover nog niet in de eindfase zijn, zo benadrukt Voetbal International.

