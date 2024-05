Jahanbakhsh: ‘Hij is bij Feyenoord als eerst in de gym en vertrekt als laatst’

Alireza Jahanbakhsh is erg onder de indruk van de mentaliteit van Santiago Gimenez. In het programma Kick ‘t Met van Ziggo Sport is het duo van Feyenoord te gast en aan tafel vertelt de Iraniër dat Gimenez een van de eerste spelers is die op de club is en een van de laatsten die weggaat.

“Ik heb het hem ook verteld, maar een van de dingen die ik heel sterk vond bij Santi is dat hij heel consistent is in de dingen die hij doet”, geeft Jahanbakhsh aan. “Sinds dat hij binnenkwam.”

“Misschien heeft hij ook veel tips gekregen van zijn vader (Christian Gimenez, red.), die ook profvoetballer was. Hij kan de ervaring van zijn vader inzetten. Sinds dag één kon je gelijk zien dat hij een harde werker is.”

“Hij wil echt leren, hij wil zich constant verbeteren. Dan ga je ook snel resultaten zien. Hij is altijd één van de eerste jongens die naar de sportschool gaat en ook na de trainingen gaat hij langer door.”

“Het klinkt misschien een beetje cliché, maar dat is echt zijn dagelijkse routine”, vervolgt de buitenspeler van de Rotterdammers. “Hij is eigenlijk altijd op de club. Best verrassend, want als je van buiten Europa komt is alles heel anders.”

“Als je dan naar een nieuwe club gaat waar alles ineens heel professioneel is, dan moet je je houden aan de dagelijkse routine, op en buiten het veld. Je kon vanaf het begin al zien dat hij hier zou gaan slagen.”

“Mijn verwachtingen waren hoog. ‘Het wonderkind uit Mexico’; iedereen heeft hoge verwachtingen. De manier waarop hij het heeft gemanaged en waarop hij presteert voor de ploeg is echt uitstekend”, besluit Jahanbakhsh.

