Feyenoord zegt contract van twee spelers uit de A-selectie formeel op

Feyenoord heeft de aflopende contracten van Alireza Jahanbakhsh en Kostas Lamprou formeel opgezegd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Dat betekent niet dat beide spelers ook daadwerkelijk transfervrij vertrekken uit De Kuip: mogelijk gaan de Rotterdammers nog in gesprek over een contractverlenging tegen nieuwe voorwaarden.

De richtlijnen van de cao voor contractspelers in het betaald voetbal schrijven voor dat clubs verplicht zijn om spelers met een aflopend contract vóór 1 april in te lichten of hun contract formeel wordt opgezegd of dat er eventuele opties worden gelicht.

Dat heeft Feyenoord nu dus gedaan. Zowel Jahanbakhsh als Lamprou had een optie in zijn contract staan waarbij de Rotterdammers de verbintenis met één jaar konden verlengen.

Jahanbakhsh werd in de zomer van 2021 voor slechts één miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion, dat drie jaar eerder liefst 22,5 miljoen overmaakte naar AZ om hem daar los te weken. De vleugelspeler was de opvolger van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis, maar heeft in De Kuip eigenlijk nooit het niveau uit zijn AZ-periode gehaald.

De 83-voudig international van Iran kwam in zijn eerste twee seizoenen in Rotterdam tot 83 wedstrijden, 16 doelpunten en 14 assists. Jahanbakhsh kwam in de huidige campagne – mede door blessures – tot dusver tot zestien optredens, waarin hij één goal en één assist noteerde. Zijn laatste opwachting maakte hij eind februari op bezoek bij Almere City (0-2), waarin hij twintig minuten voor tijd in viel.

Lamprou kwam afgelopen zomer transfervrij over van Willem II en fungeerde als derde keeper achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther. De Griek was tussen 2011 en 2015 ook al onderdeel van de eerste selectie van de Rotterdammers.

Slot ging vorige week vrijdag al even in op de contractsituatie van Jahanbakhsh. “Ik wil vooral dat Ali fit wordt en wij van hem gebruik kunnen maken. Keuzes als deze zullen wij eerst richting de speler communiceren. Je kan het al bijna uittekenen: als we de optie lichten is de keuze duidelijk, maar als wij dat niet doen, wil dat niet direct zeggen dat het einde verhaal is, maar meer dat je tijd en ruimte geeft om met elkaar na te denken."

