‘Voormalig Feyenoorder stuurt tweelingbroer om te spelen bij Dinamo Bucharest’

Edgar Ié heeft mogelijk zijn tweelingbroer naar Dinamo Bucharest gestuurd om daar in plaats van hem te spelen, zo meldt de Roemeense journalist Emanuel Rosu zondag. De club dacht Edgar Ié te hebben binnengehaald, maar bronnen rond de club melden dat ze vermoeden dat niet Edgar maar Edelino is gekomen.

Op dit moment zijn er nog geen bronnen die het wilde gerucht bevestigen, maar Rosu verzekert dat de club de situatie rond Ié erg vreemd vinden om meerdere redenen.

Dinamo houdt rekening met een persoonsverwisseling omdat Ié plotseling geen Engels meer spreekt, terwijl de club zeker weet dat hij de taal eerder wel machtig was. Bovendien weigert hij zijn rijbewijs te laten zien.

Edgar Ié is voormalig speler van onder meer Feyenoord, Barcelona, OSC Lille, Trabzonspor en Basaksehir. Nadat zijn contract op 30 januari eerder dit jaar afliep bij laatstgenoemde club, maakte hij de transfervrije overstap naar Dinamo.

In de Roemeense SuperLiga kwam hij tot slechts één optreden van elf minuten. De centrale verdediger wordt er nu van verdacht zijn broer te hebben gestuurd, die - weliswaar op een lager niveau - eveneens profvoetballer is.

Edelino Ié is rechtsbuiten van beroep en speelde de afgelopen jaren vooral op het vierde profniveau in Portugal. Tot 1 januari van dit jaar stond Edelino Ié onder contract bij het Poolse Tluchovia Tluchowo.

Edgar Ié werd in Nederland bekend door zijn periode bij Feyenoord, dat hem in het seizoen 2019/20 huurde van Trabzonspor. Hij kwam in totaal tot negentien optredens in het shirt van de Rotterdammers.

