Bayer Leverkusen maakt er vijf en breidt ongeslagen reeks uit naar vijftig (!)

Er staat dit seizoen geen maat op Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Xabi Alonso won zondagavond met 0-5 bij VfL Bochum, dat lange tijd met tien man speelde. Patrik Schick, Victor Boniface, Amine Adli, Josip Stanisic en Alejandro Grimaldo waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van Leverkusen, dat nu in zijn laatste vijftig wedstrijden ongeslagen is gebleven.

Bij Leverkusen koos Alonso voor wat andere namen na de slopende halve finale in de Europa League tegen AS Roma (2-2). Zo belandden Jeremie Frimpong en Exequiel Palacios op de bank en werd er geen risico genomen met de licht geblesseerde Florian Wirtz, die dan ook ontbrak in de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bochum begon energiek en kwam uit een hoekschop bijna op voorsprong, toen een kopbal maar net voorlangs schoot. Na een kwartier was het snel gedaan met de ambities van Bochum. Tella werd diepgestuurd en toen hij bijna voor het doel van Bochum-goalie Manuel Riemann verscheen, werd hij gehaakt door Felix Passlack. Doorgebroken speler, dus rood.

Bochum hield nog wel even stand, overleefde meerdere kansen, waaronder een schot van Granit Xhaka op de lat, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Arthur gaf voor op Schick, die tussen twee verdedigers van Bochum raak schoot: 0-1. Op slag van rust verdubbelde Leverkusen de voorsprong. Tella werd neergehaald door Keven Schlotterbeck, waardoor Boniface een strafschop mocht nemen en daar dankbaar gebruik van maakte: 0-2.

Na rust was er niets meer aan de hand voor Leverkusen, dat via Schick en Boniface kansen liet liggen. Bochum liet zich ook nog even zien via Kevin Stöger, die net naast krulde. Leverkusen was niet altijd even scherp, zo bleek ook bij de kans van Schick halverwege de tweede helft. De Tsjech krulde net naast. Een kwartier voor tijd werd het alsnog 0-3 via Adli, die een hoekschop van Jonas Hofmann binnenkopte.

Vlak voor tijd werd het ook nog 0-4 via Stanisic. De Kroatische huurling van Bayern München, die tegen Roma de ongeslagen reeks in stand hield met een treffer in minuut 97, schoot verdekt raak in de korte hoek. Amper een minuut later stond Adli vrij voor Riemann, die met zijn voet voorkwam dat hij voor de vijfde keer moest vissen.

Die vijfde tegentreffer kwam er alsnog voor Bochum en Riemann, al kon de goalie daar weinig aan doen. De verdediging van Bochum lag volledig open, waardoor Stanisic kon kiezen tussen afleggen of zelf schieten. Grimaldo stond er beter voor, zag ook Stanisic, en dus mocht de Spanjaard de vijfde en laatste treffer van de avond binnenschuiven: 0-5.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties