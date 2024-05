Jans waarschuwt PSV over transfertarget: ‘Moet veel meer doen buiten het veld’

Ron Jans heeft aan tafel bij NOS Studio Voetbal zijn lof uitgesproken over Ryan Flamingo. De 21-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder beleeft onder trainer Jans een uitstekend seizoen bij FC Utrecht en staat in de belangstelling van PSV. Jans benadrukt daarbij wel dat Flamingo nog wat harder aan zichzelf kan werken buiten het veld.

Utrecht neemt Flamingo na dit seizoen definitief over van US Sassuolo. Het heeft de koopoptie in het huurcontract gelicht en maakt naar verluidt zo’n twee à drie miljoen euro over naar Italië. Door De Telegraaf werd eerder een doorverkoopbedrag van tussen de acht en tien miljoen euro realistisch geacht, waardoor Utrecht mogelijk kan gaan cashen deze zomer.

PSV ziet in de veelzijdige Flamingo ‘een versterking voor de toekomst’, schreef clubwatcher Rik Elfrink eerder al. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad is de Nederlander twee jaar geleden ook al bekeken door PSV, maar was een transfer destijds ‘nog geen mogelijkheid’. Nu hij twee goede jaren in de Eredivisie achter de rug heeft is de kampioen van de Eredivisie overtuigd.

Aan tafel bij Studio Voetbal is Jans lovend over zijn pupil, maar plaatst hij ook een kleine kanttekening. “Hij moet buiten het veld nog wel meer aan zichzelf werken. Hij wil wel, maar het is een echte wedstrijdvoetballer”, aldus de manager van Utrecht.

Daarna zoomt Jans in op de kwaliteiten van Flamingo. “Vandaag had hij ook weer een paar situaties waarin hij een duel wint. Hij is zo ongelooflijk sterk en staat sterk op zijn poten. Hij speelt bij ons meestal op het middenveld, want hij heeft een enorme power, loopvermogen en winnaarsmentaliteit in zijn spel.”

“Aan de bal heeft hij nog wel wat te veel tijd nodig, vind ik”, zo luidt het kleine puntje van kritiek van Jans. “Of hij bij Utrecht blijft, hangt van een aantal andere zaken af, maar hij mag van mij best nog een jaartje blijven.”

Ibrahim Afellay denkt dat Flamingo geen directe versterking zal zijn voor PSV. “Hij is beter dan André Ramalho, maar PSV heeft nu baat bij een centrale verdediger die ook op Champions League-niveau met veel ruimte in zijn rug kan spelen. Echt een kanjer naast Boscagli. Maar het is wel een jongen met potentie.”

Flamingo komt uit de jeugd van Almere City FC en vertrok in de zomer van 2021 definitief naar de jeugdopleiding van Sassuolo. Daar maakte hij indruk, maar tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Vitesse besloot hem een jaar na zijn komst naar Italië voor één seizoen te huren, waarna Utrecht afgelopen zomer hetzelfde deed.

