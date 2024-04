Spanning stijgt: Feyenoord test zaterdag 4 spelers in aanloop naar Klassieker

Feyenoord-spelers Bart Nieuwkoop, Antoni Milambo, Alireza Jahanbakhsh en Luka Ivanusec worden zaterdag getest in aanloop naar het thuisduel met Ajax. Dat laat de Rotterdamse club vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. Dat het meespelen van Nieuwkoop überhaupt nog niet is uitgesloten, is een grote meevaller voor trainer Arne Slot. De vleugelverdediger greep tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam (0-0) naar zijn knie na een harde botsing.

In de slotfase van de wedstrijd zette Feyenoord bij een 0-0 stand vol aan. Een mislukte kaatsbal van Santiago Gimenez viel in minuut 90+6 tussen twee spelers van Feyenoord in. Nieuwkoop kwam vrijwel gelijktijdig aan bij de bal met zijn ploeggenoot Ondrej Lingr en met tegenstander Calvin Twigt.

Het drietal botste ongelukkig op elkaar, waarbij met name Nieuwkoop achterbleef als slachtoffer. Het onderbeen van de ingevallen rechtsback van Feyenoord verdraaide lelijk door het gewicht van Twigt, die onbedoeld op hem viel. Nieuwkoop lag minutenlang met zijn handen voor het gezicht op het kunstgras. Feyenoord kon niet meer wisselen, waardoor Nieuwkoop de wedstrijd moest uitspelen.

Slot gaf Nieuwkoop aan de zijlijn instructies om het te proberen, maar om niets te forceren. Nieuwkoop leek zich in de laatste minuten die resteerden niet vrijuit te kunnen bewegen, maar bleef dus wel op het veld tot het eindsignaal. Nu lijkt de vermeende blessure mee te vallen. “Nieuwkoop moet morgen verder beoordeeld worden”, onthulde Slot tijdens het persmoment van vrijdag.

Doelman Justin Bijlow, die kampt met een kuitblessure, keert nog niet terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. “Die beslissing is er voor dit weekend nog niet, maar die zal er de komende weken wel komen als hij de fitheid behoudt, wat ook altijd afwachten is als je maar zo kort op het veld staat.”

Terugkeer van drietal?

Slot kan zondag tegen Ajax mogelijk wel weer een beroep doen op Antoni Milambo, Alireza Jahanbakhsh en Luka Ivanusec. Net als bij Nieuwkoop moet de training van zaterdag uitwijzen of het drietal zondag onderdeel uit kan maken van de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Slot zal hopen dat Nieuwkoop, Milambo, Jahanbakhsh en Ivanusec zondag kunnen spelen. Feyenoord kampt namelijk met behoorlijk wat blessuregevallen. De Rotterdammers kunnen tegen Ajax in ieder geval nog niet beschikken over Bijlow, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Gjivai Zechiël.

