Boze Wijnaldum komt terug op vraag over Qatar en racisme: ‘Heel fout’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

Georginio Wijnaldum is dinsdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije in een verhitte discussie geraakt met Pascal Kamperman van ESPN. Aanleiding was een vraag over een concreet statement van het Nederlands elftal in Qatar, mocht Oranje zich plaatsen voor het WK. Kamperman trok daarbij de vergelijking met de racisme-discussie, waar Wijnaldum eerder zelf een statement over maakte. De middenvelder van Liverpool was dit keer duidelijk niet gediend van de vraag van de verslaggever en kwam daar aan het eind van de persconferentie nog op terug.

Kamperman wendde zich na de opening van de persconferentie, die door bondscoach Frank de Boer was begonnen met een statement over Qatar, tot Wijnaldum, om te vragen hoe hij over het toernooi dacht. "We hebben er over gesproken, omdat het een groot onderwerp is”, zo reageerde Wijnaldum op vragen over Qatar. “Zeker omdat de kwalificatie begint. We hebben ook met de KNVB gesproken en Amnesty International is van mening dat we erheen moeten gaan, om een grotere impact op de veranderingen te hebben. Hoe ga je dat doen? Ik denk dat het beter is als je met andere federaties plannen probeert te maken om het probleem aan te pakken. In de loop naar het WK kun je erover gaan nadenken en dan is er meer gesproken tussen de federaties zelf.”

"Anderhalf jaar geleden zat je hier, toen ging het over racisme in de voetballerij en hield je een vlammend betoog. Toen zei je: 'Als het aan de orde is, stap ik van het veld'. Dat is een concreet iets. Wat kun je nu concreet doen als speler en aanvoerder?", vroeg Kamperman vervolgens aan Wijnaldum. De middenvelder van Liverpool antwoordde aanvankelijk gereserveerd: "Je moet hier met z’n allen wat aan doen, dat geldt ook als er sprake is van racisme op het veld. Dat kun je niet alleen. Dit is wel anders, maar we kunnen het niet alleen veranderen. Wij hebben er niet voor gekozen om in Qatar te voetballen. Misschien ben jij straks ook wel in Qatar. Het is niet anders voor mij dan voor jou."

Terwijl de persconferentie tegen zijn einde liep, vroeg Wijnaldum of hij nog even aan het woord mocht. De aanvoerder van Oranje richtte zich vervolgens tot Kamperman. "Ik heb nagedacht over de vraag die je stelde met betrekking tot racisme en Qatar", begint Wijnaldum. "Begrijp je wel wat je doet eigenlijk? Door de racisme-discussie te vergelijken met de situatie in Qatar? Eigenlijk zeg je: 'Als iemand racistisch is naar een in dit geval bruin persoon, mag je niet voor jezelf opkomen, want je gaat wel voetballen in Qatar'. Dat is heel fout wat je doet. Dat is wel zo."

"Laat me de vraag even uitleggen: toen kon je heel concreet een statement maken. Daarom vroeg ik: wat kun je nu concreet doen om hier bezwaar tegen te maken? Ik zou me kunnen voorstellen dat je met een regenboogaanvoerdersband gaat lopen", legde Kamperman zijn vraag aan Wijnaldum uit. "Ik heb nagedacht over je vraag en ik vind het heel raar", reageerde Wijnaldum. "Het racismeverhaal is heel moeilijk, daarom komen mensen niet voor zichzelf op. Omdat andere mensen zeggen: 'Dan moet je dit doen, dan moet je dat doen'. We gaan naar Qatar waarschijnlijk, maar in Zuid-Afrika was ook niet alles goed en in Brazilië was ook niet alles goed. Eigenlijk zeg je nu: 'Als je racistisch bejegend wordt, mag je niet opkomen voor jezelf'."