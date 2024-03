Goed nieuws voor twijfelgevallen Oranje: UEFA overweegt grotere EK-selecties

De UEFA gaat met Europese bonden en coaches praten over de uitbreiding van de EK-selecties. Bondscoach Ronald Koeman uitte eerder deze week felle kritiek op het feit dat hij slechts 23 spelers in zijn selectie mag opnemen, maar daar gaat nu mogelijk toch verandering in komen.

Op 8 april zal er een workshop plaatsvinden, waarbij de UEFA in gesprek zal gaan met verschillende landen over een uitbreiding van de selecties. Koeman liet al weten dat hij voorstander zou zijn van een verruiming en stelde dat hij zou gaan lobbyen bij andere landen om dit te bewerkstelligen.

“Ik vind gewoon dat je 26 spelers moet kunnen selecteren. Ik vind het absurd... Je ziet bij alle landen zoveel blessures. Je gaat naar het einde van het seizoen. Met een selectie van 23 man, als er dan één wegvalt kun je geen elf-tegen-elf meer spelen op de training. De keeper mag je wel inwisselen bij een blessure, maar een speler niet", aldus een bezorgde Koeman.

Vanwege de coronapandemie werd het aantal selectiespelers voor het EK 2020 (dat een jaar later plaatsvond) en het WK 2022 uitgebreid van 23 naar 26. Omdat de pandemie inmiddels voorbij is, werd besloten dat het aantal komende zomer weer met drie spelers afneemt naar 23 spelers. Na afloop van de wedstrijd tegen Duitsland afgelopen dinsdag (2-1 verlies), uitte Koeman flinke kritiek op die beslissing.

“We zijn deze periode met 26 spelers begonnen en we eindigen met 22”, vervolgde de bondscoach. “Op 7 juni moet je de definitieve lijst maken voor het EK. Dat is negen dagen voor de eerste wedstrijd. Als er wat gebeurt in die negen dagen, wat dan? In deze periode van een week zijn we drie jongens kwijtgeraakt aan blessures, nog buiten Brian Brobbey.” De spits van Ajax meldde zich voorafgaand aan de interlands met Schotland en Duitsland al af wegens een spierblessure.

Een uitbreiding van de EK-selecties zou voor een aantal spelers goed nieuws betekenen. Wanneer iedereen fit is, is het namelijk dringen in de selectie van Koeman, met name op het middenveld is alles nog allesbehalve beslist. Zo hopen bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum, Quinten Timber en Marten de Roon erbij te zitten wanneer Koeman zijn definitieve EK-selectie bekendmaakt.

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK nog twee oefeninterlands. Op 6 juni wordt er gespeeld tegen Canada, waarna op 10 juni IJsland de tegenstander zal zijn. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de EK-selectie voorafgaand aan deze wedstrijden al bekend is. Op 16 juni speelt Oranje de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen.

