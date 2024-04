Ajax gaat voor terugkeer Ten Hag; naast Potter ook Italiaanse coach op lijstje

Erik ten Hag is nog altijd droomkandidaat nummer één om John van ‘t Schip op te volgen als trainer van Ajax, dat blijkt uit een interview dat Kelvin de Lang en Marijn Beuker hebben gegeven aan De Telegraaf. Mocht Ten Hag niet haalbaar blijken, kijkt de club verder naar Graham Potter én er duikt een nieuwe naam op.

Ten Hag is bezig aan een slecht seizoen met Manchester United. De in Haaksbergen geboren oefenmeester staat zevende met zijn club, werd vroegtijdig uitgeschakeld in Europa en gaat Champions League-deelname dus mislopen.

Toch heeft de Nederlandse manager de finale van de FA Cup gehaald en valt er iets te zeggen voor het hoge aantal blessuregevallen in zijn selectie. De kans bestaat dus dat hij aanblijft bij Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wordt ten Hag ontslagen door de Engelse club, dan wil Ajax hem dolgraag terug naar Amsterdam halen. Beuker geeft ook prijs hoe lang ze op hem willen wachten. “De eerste training staat half juni gepland, dus eind mei willen we duidelijkheid.”

Als Ten Hag, die eerder al twee keer kampioen van Nederland werd met Ajax, niet wil of niet beschikbaar is, dan schakelt Ajax door naar Potter, waarmee dus ook al enkele gesprekken zijn gevoerd. Tevens komt dan Francesco Farioli, trainer van OGC Nice, in beeld voor de vacature.

Ajax voerde daarnaast ook gesprekken met Xavi, blijkt uit het interview. De trainer van FC Barcelona zou na dit seizoen vertrekken uit Catalonië en werd enthousiast van het plan van Beuker en De Lang.

Xavi kwam later echter terug op zijn beslissing om Barça te verlaten en gaat zijn contract tot medio 2025 wel uitdienen. De kans dat hij dus nog naar Ajax komt is nagenoeg nul.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties