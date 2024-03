Pak 6,5x je inzet als Uitblinker Tijjani Reijnders scoort tegen Duitsland!

Het Nederlands elftal vervolgt de oefencampagne richting het EK met een vriendschappelijke interland tegen Duitsland. Het elftal van bondscoach Julian Nagelsmann maakte zaterdag indruk met een 0-2 zege op Frankrijk. De ontmoeting in Frankfurt begint dinsdagavond om 20:45 uur.

Veel ogen bij Oranje zullen gericht zijn op Tijjani Reijnders. De middenvelder van AC Milan tekende vrijdag tegen Schotland (4-0 winst) voor zijn allereerste doelpunt als international en leverde een goede wedstrijd af. Met name Rafael van der Vaart was na afloop lovend over 'grote meneer' Reijnders.

Zie jij Tijjani Reijnders scoren tegen Duitsland? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Frankfurt een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Duitsland - Nederland is dit een speciale odd voor een goal van Tijjani Reijnders. De reguliere quotering is 5.30. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 6.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Tijjani Reijnders scoren tegen Duitsland? Ja Nee Stem Zie jij Tijjani Reijnders scoren tegen Duitsland? Ja 100% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 2 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties