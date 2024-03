Van Hanegem neemt het op voor bekritiseerde Wijnaldum: ‘Ik zou hem meenemen!’

Willem van Hanegem is van mening dat Georginio Wijnaldum een plaats verdient in de EK-selectie van Ronald Koeman. Dat stelt hij in zijn column in het AD. Ook Mats Wieffer, die fel bekritiseerd werd om zijn spel tegen Schotland (4-0 overwinning), moet volgens De Kromme mee naar Duitsland aankomende zomer.

De afgelopen weken was er veel te doen rond de selectie van Wijnaldum bij het Nederlands elftal. De aanvallend ingestelde middenvelder is sinds afgelopen zomer actief bij Al-Ettifaq, in Saudi-Arabië, en zou volgens velen het tempo bij het Nederlands elftal niet aankunnen. Van Hanegem vindt alle kritiek onterecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik zou weglopen bij al die onterechte kritiek”, opent Van Hanegem. “Maar Wijnaldum niet. Die geeft antwoord, kopt een bal binnen tegen de Schotten en geeft wat hij heeft in het Oranje-shirt.” De Kromme heeft een duidelijk advies voor de bondscoach.

“Ja, ik zou Wijnaldum wel meenemen als ik Koeman was. Net als Wieffer, Frimpong en Simons trouwens.” Met name Wieffer kreeg het er flink van langs in de media na zijn teleurstellende optreden tegen de Schotten. Van Hanegem springt in de bres voor de Feyenoord-middenvelder.

“De Schotten bleken het prima voor elkaar te hebben. Ze zetten Oranje onder druk en dan moet je in de opbouw een oplossing voorgeschoteld krijgen. Dat gebeurde niet. Dat lag een beetje aan Wieffer, maar zeer zeker ook aan zijn ploeggenoten”, aldus Van Hanegem, die concludeert dat we in Nederland met zijn allen veel te snel spelers afkraken.

“Hij (Wieffer,red.) blinkt uit bij Feyenoord, Xavi Simons speelde laatst zelfs tegen Real Madrid voortreffelijk en Jeremie Frimpong is één van de allerbeste spelers in de Bundesliga. In Oranje lieten ze het niet zien en dan is de conclusie in dit land: vervangen en snel.”

Het Nederlands elftal speelt dinsdag de volgende oefenwedstrijd in aanloop naar het EK. In Frankfurt is de Duitse nationale ploeg de tegenstander. De ploeg van Julian Nagelsmann rekende afgelopen vrijdag in een vriendschappelijk duel nog knap af met Frankrijk: 0-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties