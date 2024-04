Slot is overtuigd is dat hij manager van Liverpool wordt en benoemt waarom

Arne Slot is ervan overtuigd dat hij volgend jaar manager is van Liverpool, dat heeft de trainer van Feyenoord gezegd op de persconferentie na afloop van het duel met Go Ahead Eagles (3-1 winst).

Voor het duel werd Slot door ESPN al gevraagd naar de kwestie. "Het enige wat ik erover kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn", reageerde Slot op de vraag hoe hij tegenover een overstap aankijkt. "Dan zit je zelf in de wachtkamer en wacht je af wat eruit gaat komen."

"Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil", bekende Slot zijn ambities voor komend seizoen eerlijk. De trainer gaat er niet vanuit dat Feyenoord in de weg gaat liggen van zijn gedroomde transfer.

Na afloop zegt Slot zelfs dat hij er ‘volledig van overtuigd is dat de clubs eruit gaan komen’. “Er wordt hard onderhandeld en dat is ieders goed recht, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat ze eruit gaan komen.”

Slot zegt dat hij de indruk heeft dat er door Liverpool al een goed bod gedaan is, en noemt de reden waarom hij denkt dat Feyenoord niet al te hoog in de boom zal gaan zitten.

“Ik hoop dat ik de afgelopen jaren hier dusdanig gepresteerd heb als onderdeel van de staf, dat we dusdanig veel geld hebben verdiend dat er vanuit Feyenoord wel meegedacht wordt.”

Op het woord ‘meegedacht’ komt de in Bergentheim geboren oefenmeester snel terug. "Dat is niet helemaal het juiste woord als je hoort om wat voor bedragen het gaat.”



