SBS wacht mogelijk nieuwe boycot van Oranje: ‘Noa dreigt gestraft te worden’

De internationals van het Nederlands elftal gaan mogelijk opnieuw SBS boycotten, zo weet Valentijn Driessen te melden bij Vandaag Inside. Aanleiding zou een 'te negatief en te kritisch' interview van Noa Vahle zijn met Georginio Wijnaldum.

"Wilfred, ik wil iets verontrustends vertellen", haalt Driessen het onderwerp aan. "Ik was bij het Nederlands elftal en daar zag ik een geweldig interview van Noa met Wijnaldum. En nu dreigt ze daar gestraft voor te worden", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

"Het Nederlands elftal speelt met het idee om Noa en Hélène te boycotten", gaat Driessen verder. "Maar het was een geweldig interview. Ik heb naast Jeroen Stekelenburg en Pascal Kamperman gestaan, maar zij kwamen er niet aan. Zij (Noa, red.) stelde exact de vragen die ze moest stellen."

"Stekelenburg bleef er een beetje tussenin zitten, zoals hij er wel vaker tussenin zit. Kamperman bracht het helemaal niet ter sprake. Die had het alleen over zijn vorm in Saudi-Arabië. Totaal irrelevant. Noa stelde de juiste vragen."

De woorden van Driessen leiden tot een schokreactie in de studio. "Wat? Nee!", aldus Merel Ek, die ook aanwezig was bij de talkshow. Ook Wilfred Genee kan het amper geloven. "Is dit serieus of?"

"Ze zijn te kritisch en te negatief geweest", vult René van der Gijp aan. "Talpa krijgt de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal (tegen IJsland, red.) ook niet. Ze zijn te negatief en te kritisch geweest."

Johan Derksen concludeert dat dat 'goed nieuws' is. "Er is niets vervelender dan die voetballers iets te vragen. Er is niet één voetballer die nog iets leuks te vertellen heeft. Laat ze de pleuris krijgen!"

"Die snotapen spelen voor Oranje, ze vertegenwoordigen Nederland. Dan is er een meisje dat relevante vragen stelt namens alle Nederlanders, dan moet de KNVB toch zeggen dat ze niet in het Nederlands elftal kunnen spelen als ze de pers niet te woord willen staan?"

