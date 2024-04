FC Barcelona wil Frenkie de Jong om vier redenen deze zomer verkopen

FC Barcelona overweegt serieus om Frenkie de Jong te verkopen, zo weet het doorgaans betrouwbare Diario AS te melden. De Nederlandse middenvelder staat bovenaan het lijstje om te vertrekken en heeft genoeg opties komende zomer.

In de zomer van 2022 was Manchester United nadrukkelijk in de markt voor De Jong. Barça weigerde toen mee te werken aan een vertrek van de middenvelder en ook De Jong zelf gaf aan geen transfer te willen maken.

Twee jaar later gaat Barcelona hem toch verkopen, zo lijkt het. De Catalaanse club verkeert in geldproblemen en een verkoop van De Jong kan een flinke smak geld opleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarnaast is de voormalig speler van Ajax en Willem II een van de grootverdieners van de club. Nog een reden voor Barcelona om hem van de hand te doen.

AS schrijft eveneens dat De Jong sinds het vertrek van Sergio Busquets naar Inter Miami ook niet de geestelijk en sportief leider is geworden van het middenveld van Barcelona, iets waar de club wel op had gehoopt.

Als vierde reden wordt genoemd dat De Jong de afgelopen tijd steeds vaker kwakkelt met blessureleed. De spelverdeler miste al een groot deel van dit seizoen met een enkelkwetsuur en is ook nu weer geblesseerd.

Naast De Jong staan ook Ronald Araújo en Raphinha op de nominatie om te vertrekken. Bayern München heeft interesse in zowel De Jong als Araújo. Voor Raphinha lonkt een terugkeer naar de Premier League, daar Arsenal en Manchester United hem in de gaten houden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties