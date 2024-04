Kroes over terugkeer bij Ajax: ‘Ik denk niet zo in streepjes en titeltjes’

Alex Kroes heeft donderdagnacht voor de camera van AT5 gereageerd op de soap rondom zijn schorsing, die door de aanstelling als titulair technisch directeur nu ten einde lijkt gekomen. Kroes stelt in gesprek met de Amsterdamse omroep dat hij ‘niet zo denkt in streepjes en titeltjes’.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hij werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club.

Donderdagmiddag keerde hij dus terug bij Ajax, als titulair technisch directeur welteverstaan. Eerder werd Kroes aangesteld als algemeen directeur van de Amsterdamse club. Die wijziging splitst hem niet zo in zijn maag, laat hij weten.

“Ik heb al vrij snel aangegeven bij de Raad van Commissarissen dat ik op deze manier wil en kan terugkeren bij Ajax en ik ben blij dat dat uiteindelijk ook zo uitgekomen is.”

“Ik had al vrij snel aangegeven dat een functie als titulair technisch directeur een oplossing zou kunnen zijn voor dit probleem”, herhaalt Kroes zich. “Ik denk namelijk niet zo in streepjes en titels”, besluit de voormalig bestuurder van AZ.

Ook RvC-voorzitter Van Praag reageerde tegenover AT5. “Hij is geen CEO meer. Hij heeft geen tekenbevoegdheid meer en is niet de leider van onze club, maar we zijn blij dat we tot deze overeenstemming konden komen.”

Van Praag gaat echter zelf vertrekken bij Ajax, zo wist Het Parool te melden donderdagavond. De krant weet dat er ‘achter de schermen’ druk wordt gezocht naar vervangingen van de huidige RvC-leden. Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen kondigden eerder hun vertrek al aan.

