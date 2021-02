‘Steekincident Promes dreigt struikelbok te worden bij deal Ajax en Spartak’

Donderdag, 4 februari 2021 om 11:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:24

De transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou is opeens twijfelachtig geworden, zo meldt het Russische medium Sport-Express donderdag. Naar verluidt is er onenigheid tussen Ajax en de topclub uit Moskou over de voorwaarden van de huurdeal voor de middenvelder annex aanvaller. Het was de bedoeling dat Promes deze week zou aansluiten bij het trainingskamp van Spartak in Dubai, maar daar is voorlopig nog geen sprake van.

De clubleiding van Spartak komt naar verluidt met aanvullende eisen in de onderhandelingen met Ajax. Men zou in de deal voor Promes meer zekerheid willen inbouwen met het oog op de steekpartij van vorig jaar zomer, waarbij een familielid door de speler zou zijn neergestoken. Spartak wil geen verlies lijden op financieel gebied en de Russische topclub wil daarnaast niet het risisco lopen dat de Ajacied vanwege de strafzaak niet mag uitkomen in Rusland. Ajax heeft volgens bovengenoemd medium geen boodschap aan de nieuwe eis van Spartak, waardoor er dus twijfel is ontstaat over de huurovereenkomst tussen beide partijen.

In eerste instantie zijn Ajax en Spartak tot een akkoord gekomen over een huursom van een half miljoen euro. Promes zou dan na afloop van dit seizoen voor negen miljoen euro definitief terugkeren bij de grootmacht uit Moskou. Spartak zou daarnaast het salaris van 3,5 miljoen euro in zijn geheel overnemen van Ajax, terwijl Promes daarnaast enkele aanvullende bonussen in de wacht kan slepen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij alsnog aansluit bij het trainingskamp in Dubai. Mochten beide clubs alsnog een deal sluiten, dan meldt Promes zich waarschijnlijk in Sochi of Moskou voor een trainingskamp. De transfermarkt in Rusland is tot eind februari geopend.

Sport-Express meldde eerder deze week dat de gesprekken tussen Ajax en Spartak 'nerveus en ingewikkeld' waren, doordat de Amsterdamse club zich af en toe met veranderde eisen op de proppen kwam. Sportief directeur Dmitry Popov probeerde de vraagprijs van Promes naar beneden te krijgen, omdat Spartak het door de leeftijd van Promes praktisch onmogelijk acht om nog winst te maken. Volgens de Russische krant zien Promes en diens entourage dit dienstverband als de laatste mogelijkheid in zijn carrière om nog fors te kunnen verdienen. Volgens De Telegraaf hoe dan ook af van Promes, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA doorloopt tot medio 2024. Als vervanger werd op de slotdag van de transfermarkt Oussama Idrissi op huurbasis overgenomen van Sevilla.