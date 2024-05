Uitleveringsproces Promes aan Nederland begonnen: ‘Dan kan het heel snel gaan’

Het uitleveringsproces van Quincy Promes is donderdag in Dubai van start gegaan. De voormalig Ajacied werd daar begin maart gearresteerd vanwege een plaatselijk vergrijp. De lengte van dit proces is afhankelijk van een aantal factoren, zo stelt jurist Geert-Jan Knoops in Het Parool.

Rechters in Dubai gaan nu bepalen of Promes uitgeleverd wordt aan Nederland. Knoops zegt dat het moeilijk in te schatten is hoe lang dat gaat duren. Wel staat in het uitleveringsverdrag dat Nederland heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai gelegen is, dat beide landen personen uitleveren ‘die worden gezocht met het oog op strafvervolging’. Hier zou Promes dus onder vallen.

Het Openbaar Ministerie wil Promes graag naar Nederland halen, waar hij een gevangenisstraf moet uitzitten van 7,5 jaar wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid. In de Verenigde Arabische Emiraten zit Promes vast vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk, waarna hij is gevlucht. Spartak Moskou neemt nu een voorlopige maatregel door het salaris van de sterspeler te bevriezen.

Eind februari vertrok Promes met Spartak Moskou naar Dubai voor een trainingskamp van de Russische topclub. Daar werd de vijftigvoudig international van Oranje aangehouden, waardoor zijn werkgever zich nu genoodzaakt voelt om maatregelen te nemen. Bij Spartak Moskou ligt Promes overigens nog tot medio 2025 vast.

Het proces tegen Promes is de eerste keer dat het verdrag tussen de VAE en Nederland wordt gebruikt. Volgens Knoops hangt de lengte van het proces af van de beoordeling van de uitleveringsrechters in Dubai en de procespositie van Promes. “Het proces kan heel snel gaan als Promes instemt met uitlevering, dan kan hij binnen een aantal weken in Nederland zijn”, aldus de 63-jarige advocaat.

“Maar dat heeft hij tot nu toe niet gedaan,” vervolgt hij. “Als Promes verweer gaat voeren omdat hij het niet eens is met de uitlevering en daar verklaringen voor heeft, betekent dat een langere uitleveringsprocedure.”

“Het moet duidelijk zijn waarvan hij in Nederland verdacht wordt, zodat er sprake is van een grondslag om hem in Nederland te vervolgen. De rechters in Dubai kunnen het OM in Nederland om meer stukken vragen, als er dingen onjuist of niet duidelijk zijn, wat het proces kan vertragen.”

Voorarrest

Als Promes daadwerkelijk uitgeleverd zal worden, zou hij bij het gerechtshof een verzoek in kunnen dienen om zijn voorlopige hechtenis te schorsen. Dit zou betekenen dat Promes daadwerkelijk een kans heeft om op vrije voeten rond te lopen. “Het staat niet vast dat als hij in Nederland aankomt, hij in voorarrest moet verblijven”, aldus Knoops.

Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool verwacht dat de kans heel klein is dat de rechters in Nederland dat toelaten. “Met de miljoenen die Promes heeft verdiend in zijn voetbalcarrière, plus eventuele drugswinsten, zou hij kunnen vluchten naar welk voor hem veilig land hij maar wil, en daar een riant leven leiden, dus dat ligt dat niet voor de hand.”

