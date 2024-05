Serieuze aantijging van Bayern richting grensrechter: ‘Dit is moedwillig’

Bij Bayern München heerst grote woede richting scheidsrechter Szymon Marciniak en zijn assistent. Diep in de blessuretijd van de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München (2-1) scoorde Matthijs de Ligt, maar de treffer ging niet door omdat er al was gevlagd vanwege buitenspel. Het is achteraf de vraag of dat terecht was.

Alphonso Davies had Bayern nog op voorsprong gezet in Madrid, maar door twee treffers van Joselu lag Real in de blessuretijd van de wedstrijd op koers om de finale van de Champions League te bereiken.

Diep in de blessuretijd, toen het dus 2-1 stond, schoot De Ligt de bal binnen. Het doelpunt ging echter niet door, omdat de grensrechter zijn vlag al in de lucht had gestoken. Daardoor kon ook de VAR er niet meer naar kijken.

Na afloop was trainer Thomas Tuchel vanzelfsprekend absoluut niet blij. “Dit einde is de kers op de taart en een absolute ramp.” Tegenover ZDF zei hij bovendien: “Dit is niet een grens overgaan, dit is moedwillig!”

Ook de kritiek van Max Eberl, de sportief directeur van Bayern, is in BILD niet mals. “Heel vreemd en dubieus. De scheidsrechter blies op zijn fluit voordat De Ligt schoot, waardoor de VAR niet meer kon ingrijpen.”

“De scheidsrechter zei na afloop dat het zijn fout was. Daar kunnen we geen stront van kopen! We waren allemaal voor een Duitse finale. Iedereen, behalve de Poolse scheidsrechters!”, aldus Eberl.

De Ligt zelf reageerde woensdag onder meer voor de camera van. “De grensrechter zei: 'Sorry, ik heb een fout gemaakt.' Daar koop ik niks voor. Maar ik ben niet de persoon die de schuld afschuift op de arbitrage. Real Madrid is de verdiende winnaar. Alleen... als het een doelpunt is, dan is het een doelpunt."

