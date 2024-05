Veerman: ‘Na afloop deden ze bij NEC net alsof ze het Argentijnse elftal waren’

Joey Veerman en Jerdy Schouten balen er nog steeds van dat PSV het seizoen in de Eredivisie niet ongeslagen eindigde. De Eindhovenaren liepen in Nijmegen tegen NEC in het mes, en dat is, alsook de Champions League-uitschakeling, een smet op het seizoen, zo vertellen zij in een dubbelinterview met Voetbal International.

PSV is bezig aan een historisch seizoen. De ploeg van Peter Bosz won de eerste zeventien competitiewedstrijden van het seizoen, maar liet in de achttiende speelronde tegen FC Utrecht (1-1) na het record van het elftal van Guus Hiddink uit 1987/88 te breken.

Ondanks het gelijke spel was PSV lange tijd nog steeds op koers om een uniek seizoen te beleven en zich tot ongeslagen kampioen te kronen. Dat lukte een ploeg in de Eredivisie slechts één keer eerder, in 1994/95. Toen werd het Ajax van Louis van Gaal, dat ook beslag legde op de Champions League, geen een keer verslagen in competitieverband.

Nadat PSV op miraculeuze wijze in eigen huis won van FC Twente (1-0), wachtte in speelronde 27 de ontmoeting met NEC. Daar vond PSV zijn Waterloo. De Nijmegenaren wonnen dankzij goals van Lasse Schöne, Kodai Sano en Sylla Sow met 3-1.

Veerman en Schouten zijn er nog steeds ziek van. "Het is heel mooi wat we hebben neergezet", vertelt Schouten tegenover VI. "Maar als we het echt heel bijzonder hadden willen maken, dan hadden we tot het eind van het seizoen ongeslagen moeten blijven."

Veerman legt de schuld bovenal bij zijn eigen ploeg. "We waren gewoon echt slecht tegen NEC. En ik vind ook dat we best een keer in het seizoen een offday mogen hebben. We hadden gewoon de 2-0 en de 3-0 moeten maken."

"Zij schoten drie ballen op doel en het waren drie goals. Na afloop deden ze bij NEC net alsof ze het Argentijnse elftal waren van het afgelopen WK, maar zo is het ook niet natuurlijk", doelt Veerman al grappend op het gedrag van de WK-winnaars.

CL-uitschakeling

In de Champions League vloog PSV er uiteindelijk in de achtste finales uit tegen Borussia Dortmund. Ook een smet, vindt het duo. Veerman: "Ik heb het er al een paar keer over gehad als mensen zeggen dat we trots kunnen zijn op onze Champions League-campagne. Ik vind trots een slecht woord, want ik heb dat dus helemaal niet. Het is mooi dat we bij de laatste zestien zaten, maar we hebben een grote kans op de kwartfinale laten liggen."

Ook Schouten is nog altijd teleurgesteld door de Europese uitschakeling, maar plaatst een kanttekening. "‘Toch moeten we er ook niet te negatief over denken. Die uitschakeling was niet goed en niet nodig. Maar we hebben dit seizoen in de Champions League gevoetbald met veel jongens die nog nooit op dat niveau hebben gespeeld."

"Ik vind het knap wat we hebben gedaan. Alleen, gezien onze kwaliteiten hadden we nog verder kunnen komen en waren we tegen Dortmund eigenlijk verplicht om echt iets moois neer te zetten. Dat hebben we nagelaten."

