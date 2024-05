ED onthult het bedrag dat PSV wil betalen om Driouech los te weken bij Excelsior

PSV wil niet meer dan een bedrag tussen de anderhalf en twee miljoen euro betalen om de komst van Couhaib Driouech te realiseren. Dat schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

En dat is een bedrag dat fors lager ligt dan in januari, toen PSV een bod van zo'n vier miljoen euro had neergelegd in Kralingen. De Eindhovenaren waren naarstig op zoek naar een vervanger voor de naar FC Union Berlin vertrokken Yorbe Vertessen.

Nu bevindt PSV zich in een veel sterkere onderhandelingspositie, en Excelsior juist in een zwakkere. Na dit seizoen beschikt de buitenspeler nog maar over een eenjarig contract en bovendien heeft PSV veel meer tijd om een alternatief in kaart te brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook is een eventuele degradatie een factor. In geval van afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie zal de huidige nummer zestien nog minder sterk in de schoenen staan. "Excelsior verlangt nog altijd een bedrag dat dicht bij het winterse transferbod van PSV ligt, maar Earnest Stewart (technisch directeur van PSV, red.) wil volgens bronnen niet meer zo ver gaan", schrijft Elfrink.

De Rotterdammers hopen ondertussen op een fikse concurrentiestrijd, zoals dat het ook was in de winter, toen PSV en Feyenoord beide in de race waren voor de handtekening van de behendige vleugelspeler.

Dat scenario kan zich zomaar nog eens ontvouwen. Woensdagavond meldde Voetbal International namelijk al dat Royal Antwerp FC een bod van onbekende hoogte heeft uitgebracht op Couhaib Driouech. De clubleiding in Kralingen schermt bij PSV dan ook met de buitenlandse interesse, zo verzekert Elfrink.

"Anass el Ghouche (de zaakwaarnemer van Driouech, red.) denkt dat er andere clubs zijn dan PSV die de voor Driouech verlangde prijs willen betalen. De speler wil zelf heel graag naar PSV, maar dat kan niet zonder akkoord met zijn huidige club."

PSV beschouwt Driouech als 'een goede en interessante speler', maar Stewart heeft meer troeven in hand en lijkt niet voornemens om zich onder druk te laten zetten door de competitiegenoot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties