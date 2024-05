Virgil van Dijk strijdt met 7 andere Premier League-sterren om felbegeerde titel

Virgil van Dijk is een van de acht genomineerden voor de titel Premier League-speler van het jaar. De Liverpool-captain bevindt zich in goed gezelschap, waar Manchester City en Arsenal hofleverancier zijn.

Namens the Gunners zijn Martin Ødegaard en Declan Rice gegadigden voor de prestigieuze prijs. De Noorse aanvoerder en spelverdeler was in de Premier League tot dusver goed voor acht doelpunten en evenveel assists.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner... It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season ?? #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Ploeggenoot Declan Rice maakt ondertussen ook grote indruk in Noord-Londen. De controleur (zeven goals en negen assists in competitieverband) verkaste afgelopen zomer voor ruim 115 miljoen van stadgenoot West Ham United naar Arsenal, maar lijkt elke cent waard te zijn.

Manchester City, dat de beste papieren in huis heeft om wederom kampioen van Engeland te worden, vaardigt ook twee spelers af. Erling Haaland, vorig jaar de winnaar, kent een iets minder seizoen dan de afgelopen jaargang.

Toch was de Noor tot dusverre al weer goed voor 25 goals en 5 assists. Met zijn doelpuntenhonger lijkt de aanvalsleider voor het tweede jaar op rij af te stevenen op de topscorerstitel. Samen met Phil Foden (16 goals, 8 assists) vertegenwoordigt hij the Citizens. Spelers als Kevin De Bruyne (langdurig geblesseerd) en Rodri ontbreken op de lijst.

Aston Villa, dat onder leiding van Unai Emery een superseizoen kent, zag ook een van zijn spelers genomineerd worden. Ollie Watkins, die met 12 assists meer doelpunten dan wie dan ook voorbereidde in de Premier League, scoorde bovendien 9 keer en had zo een groot aandeel in het waarschijnlijke bereiken van Champions League-voetbal.

Van Dijk en Alexander Isak completeren de lijst. De Zweedse spits is naast Haaland en Palmer de derde speler die de grens van de 20 doelpunten doorbreekt. Van Dijk, die de prijs in het seizoen 2018/19 won, is de enige Red die genomineerd is.

Cole Palmer was verreweg de belangrijkste man bij Chelsea en moet met 21 competitiegoals alleen Haaland voor zich dulden op de topscorerslijst. De van Manchester City overgekomen Engelsman noteerde daarnaast negen assists in competitieverband.

De vorige vier jaar ging de titel steeds naar een Manchester City-speler. Achtereenvolgend legden De Bruyne, Rúben Dias, weer De Bruyne en Erling Haaland beslag op de trofee, die wordt uitgereikt op basis een panel bestaande uit de competitiesponsoren en fanstemmen.

De acht genomineerden:

Alexander Isak, Cole Palmer, Declan Rice, Erling Haaland, Martin Ødegaard, Ollie Watkins, Phil Foden, Virgil van Dijk.