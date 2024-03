‘Arrogante’ Promes maakte fout op fout: ‘Ontsnappen is vrijwel onmogelijk’

Quincy Promes is door enkele eigen grove fouten opgepakt in Dubai, zo concluderen advocaten uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Telegraaf heeft een uitgebreide reconstructie gemaakt van de trip met zijn ploeg Spartak Moskou die Promes uiteindelijk fataal lijkt te zijn geworden.

De 32-jarige aanvaller werd in februari in Nederland voor 7,5 jaar veroordeeld wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een neef op een feest. Promes waande zich veilig in Dubai tijdens een trainingskamp met Spartak. Tijdens het einde van het trainingskamp ging Promes, in het drukke verkeer van Dubai, in de fout. Hij raakte betrokken bij een verkeersongeluk, waarna hij op de vlucht sloeg.

Een kapitale fout, zo zegt Arash Zad, advocaat in Dubai. “Eentje die in Dubai strafverzwarend werkt. Dit is echt een kwestie van de schade regelen en je bent klaar.” De advocaat heeft geen enkel idee waarom Promes besloot te vluchten. “Ontsnappen is vrijwel onmogelijk. Echt overal in Dubai hangen camera’s.”

Promes wordt uiteindelijk opgepakt wanneer hij met de selectie van Spartak terug wil vliegen naar Moskou. De Nederlander komt snel weer op vrije voeten, maar mag het land niet verlaten.

Hij gaat vervolgens opnieuw de fout in door zich te laten zien in dure nachtclubs, wat ook wordt vastgelegd door zijn vriendin Tabatha Robinson, beter bekend als rapster Dreamdoll. “Een filmpje van de twee hartendiefjes verspreidt zich razendsnel, en blijft ook bij de autoriteiten niet onopgemerkt”, zo schrijft De Telegraaf.

Opnieuw geen handige actie, stelt een andere advocaat uit Dubai, aangezien Promes volgens verschillende geluiden op dat moment huisarrest heeft. Het huisarrest is een vriendelijk gebaar van de overheid. “Dat gebaar moet je alleen wel waarderen”, zegt de advocaat, die niet openlijk over de zaak kan praten. “Als uit zo’n filmpje blijkt dat je dat niet doet, is het meteen klaar. Dat arrogante gedrag, dat wordt hier afgestraft.”

De Nederlandse justitie slaat daarna zijn slag. ‘Na een nacht doorhalen’ wordt hij – op basis van een Red Notice van Interpol –meteen wéér opgepakt. De vijftigvoudig Oranje-international wordt op het hoofdbureau van de politie vastgehouden, vlakbij het vliegveld.

Promes kan nog wel bezwaar maken tegen eventuele uitlevering. Dan zal een proces van 'weken of maanden' volgen, vertelde misdaadverslaggever John van den Heuvel onlangs al in een video-item. "Het ligt er gewoon aan hoe Promes er zelf in staat. Als hij zich niet verzet tegen uitlevering, dan kan het snel gaan", aldus Van den Heuvel.

