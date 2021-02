Spartak Moskou gaat Promes tot het einde van het seizoen huren van Ajax

Maandag, 1 februari 2021 om 13:17 • Laatste update: 13:47

Spartak Moskou en Ajax hebben een akkoord bereikt over Quincy Promes. Sport-Express doet uit de doeken hoe de ‘ingewikkelde onderhandelingen’ tussen Russische topclub en Ajax zijn verlopen. Het Russische medium weet te melden dat de 29-jarige aanvaller aanvankelijk op huurbasis zal terugkeren bij Spartak, waarna hij door middel van een optie tot koop over een halfjaar voor negen miljoen euro definitief moet worden overgenomen. De Telegraaf deelt deze lezing, maar stelt dat er geen sprake is van een koopverplichting.

Sport-Express schrijft dat Spartak er snel uit was met Promes en diens entourage, maar dat Ajax zich een lastige onderhandelingspartner toonde. De Amsterdammers zouden constant de voorwaarden veranderd hebben, bijvoorbeeld door de vraagprijs plotseling te verhogen. Doordat Ajax zich zo nu en dan ook plotseling ’s avonds laat met veranderde eisen bij Spartak meldde, ontstonden er ‘nerveuze en ingewikkelde’ onderhandelingen.

Sportief directeur Dmitry Popov probeerde de vraagprijs van Promes naar beneden te krijgen, omdat Spartak het door de leeftijd van Promes praktisch onmogelijk acht om nog winst te maken. Volgens de Russische krant zien Promes en diens entourage dit dienstverband als de laatste mogelijkheid in zijn carrière om nog fors te kunnen verdienen. Sport-Express stelt dat Spartak de ‘meest gunstige’ deal heeft gesloten, door Promes in eerste instantie op huurbasis over te nemen van Ajax. De Amsterdammers zien komend halfjaar 500.000 euro vanuit Moskou tegemoet. Dat Promes eerst gehuurd wordt, heeft volgens De Telegraaf te maken met de financiële situatie bij Spartak. Het geeft volgens de krant aan 'hoe graag Ajax af wil van Promes' en iedereen binnen de club zou het 'beter achten' om afstand van hem te doen.

Er is tevens een optie tot koop in de huurovereenkomst overgenomen, al is het onduidelijk of deze verplicht is. Sport-Express stelt dat deze wel verplicht is, De Telegraaf ontkent een koopverplichting. Promes zou in ieder geval aan het einde van het seizoen voor negen miljoen euro definitief kunnen worden overgenomen door Spartak. Beide partijen hebben overigens nog even de tijd om de transfer af te ronden, aangezien de Russische transferwindow langer geopend is. Bovendien heeft Ajax met Oussama Idrissi, die gehuurd gaat worden van Sevilla, de opvolger van Promes al binnen. Volgens Voetbal International stapt Promes dinsdag op het vliegtuig naar Dubai, waar hij zich bij het trainingskamp van Spartak zal voegen.

De Telegraaf meldde zondagavond dat Ajax 7,5 tot 10 miljoen euro zou overhouden aan het al dan niet definitieve vertrek van Promes. Het lijkt in ieder geval vast te staan dat de Amsterdammers genoegen moeten nemen met een behoorlijk verlies, aangezien er anderhalf jaar geleden zestien miljoen euro werd overgemaakt naar Sevilla. De 47-voudig Oranje-international kende tussen 2014 en 2019 al een succesvolle periode bij Spartak, waarvoor hij in 135 duels 66 keer scoorde en 33 assists afleverde.

Via Sevilla kwam hij anderhalf jaar geleden bij Ajax terecht, dat bijna zestien miljoen euro naar Spanje overmaakte. De 47-voudig Oranje-international speelde voorlopig 53 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 6 assists. Dat Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam liet eerder aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil.