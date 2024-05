Duitse media zijn eensgezind over spel van Matthijs de Ligt tegen Real Madrid

Bayern München werd woensdagavond uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Het kwam nog op een 0-1 voorsprong tegen Real Madrid, maar in de slotfase scoorde Joselu twee keer namens de Madrilenen: 2-1. Daardoor gaat Real naar de finale van het miljardenbal, tegen Borussia Dortmund. Ondanks de nederlaag van Bayern is de Duitse pers lovend over het optreden van Matthijs de Ligt.

Sport1 merkt op dat De Ligt veel zekerheid aan de verdediging van Bayern wist toe te voegen, nadat hij terug was gekeerd van een blessure aan de binnenband van zijn knie. De sportzender geeft De Ligt een 2, waar 1 in Duitsland het hoogst haalbare is en 6 juist het laagste cijfer.

“Hij maakte zijn tackles op de juiste momenten”, aldus Sport1. “In de loop van de wedstrijd kreeg hij steeds meer zelfvertrouwen, ook op hectische momenten. Ook na de twee tegentreffers bleef hij sterk in de duels, ook al kon hij een grote teleurstelling niet voorkomen.”

Ook Abendzeitung, dat spreekt van een ‘precisielanding’, geeft De Ligt een 2. “Vooral met zijn kopkracht loste hij lastige situaties op. Daarnaast hield hij zorgvuldig stand in het hart van de verdediging en tackelde hij alles weg wat voor zijn voeten kwam.”

Merkur is ook lovend, maar qua cijfer iets minder genereus: een 3. “Hij maakte zijn reputatie als stoere verdediger waar in het Bernabéu. Zijn leiderschap in de duels was resoluut, zijn tackles goed getimed en met zijn slimme positiespel wist hij het snelheidsnadeel ten opzichte van Vinícius Júnior te verkleinen. Weinig tot geen onzekerheden, en als er hoge nood was loste hij dat vaak op.”

Süddeutsche Zeitung geeft geen cijfer, maar is ook lovend op De Ligt. “Hij nam de plaats over van Kim Min-jae, die in het heenduel een pact met de foutenduivel had gesloten. Bij de foutenanalyse heeft hij goed opgelet: in tegenstelling tot Kim liet hij zich niet uit de verdediging weglokken. Hij schoot de bal liever gewoon weg.”

“Hij bleef lange tijd standvastig - tot aan de slotfase, waarin iedereen van Bayern kort overweldigd werd. Bij zijn doelpunt in de twaalfde minuut van de blessuretijd werd er door de scheidsrechter waarschijnlijk te vroeg afgefloten wegens buitenspel”, besluit de krant.

