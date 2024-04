Spartak Moskou betaalt Quincy Promes geen salaris meer

Voetballer Quincy Promes ontvangt voorlopig geen salaris meer van Spartak Moskou, zo heeft de Russische topclub laten weten aan het landelijke persbureau TASS. Algemeen directeur Oleg Malisjev heeft een korte verklaring gegeven over de huidige situatie van Promes, die momenteel nog vastzit in Dubai.

“We zijn niet blij dat hij door omstandigheden niet bij het team is”, aldus Malisjev. “Volgens de contractvoorwaarden ontvangt hij geen salaris als hij niet bij de ploeg is.” De 32-jarige Promes kan zich momenteel niet melden bij Spartak Moskou, daar hij eind februari werd opgepakt in Dubai vanwege een plaatselijk vergrijp. Daar zit de Amsterdammer nog steeds vast.

Het Openbaar Ministerie wil Promes graag naar Nederland halen, waar hij een gevangenisstraf moet uitzitten van 7,5 jaar wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid. In de Verenigde Arabische Emiraten zit Promes vast vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk, waarna hij is gevlucht. Spartak Moskou neemt nu een voorlopige maatregel door het salaris van de sterspeler te bevriezen.

Eind februari vertrok Promes met Spartak Moskou naar Dubai voor een trainingskamp van de Russische topclub. Daar werd de vijftigvoudig international van Oranje aangehouden, waardoor zijn werkgever zich nu genoodzaakt voelt om maatregelen te nemen. Bij Spartak Moskou ligt Promes overigens nog tot medio 2025 vast.

Malisjev erkent de status van Promes bij Spartak Moskou nog altijd. “Voor mij zal Quincy voor altijd een legende van de club blijven. We hebben geen reden om het contract te beëindigen. Naarmate het proces vordert, zal duidelijk worden wat er verder moet gebeuren. Dit is geen fijn verhaal. Het is uiteraard niet best voor het imago van de club.”

In een laatste update over Promes schreef misdaadverslaggever John van den Heuvel namensdat de voetballer het loodzwaar heeft in de gevangenis van Dubai. Zo zou de Amsterdammer zijn kaalgeschoren toen hij de gevangenis binnenkwam en slaapt hij ‘in een zespersoonscel in één van de drie tweepersoonsstapelbedden’.

Promes zou in de gevangenis hebben verteld dat hij hoopt dat hij wordt uitgeleverd aan Rusland. Daardoor kan hij zijn straffen in Nederland voorlopig ontlopen. Rusland heeft net als Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Rusland heeft dat verzoek gedaan vanwege ‘een belastingfraude’.

