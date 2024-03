‘Quincy Promes kan celstraf in Nederland ontlopen door misdrijf in Rusland’

Quincy Promes kan zijn gevangenisstraf in Nederland mogelijk alsnog ontlopen, zo schrijft het Russische Mash. Volgens de laatste berichten uit Rusland kan er daar ook een strafzaak tegen hem worden begonnen. De aanvaller van Spartak Moskou werd vorige week woensdag opgepakt in Dubai. Die arrestatie is gekoppeld aan een uitleveringsverzoek van Nederland.

Promes moet in Nederland een gevangenisstraf uitzitten van 7,5 jaar wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid. Eind februari werd hij al vastgehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaller zou betrokken geweest zijn bij een verkeersongeluk en daarna gevlucht zijn van de plaats delict.

De vijftigvoudig Oranje-international kwam vervolgens weer op vrije voeten, maar werd vorige week woensdag na koortsachtig overleg tussen Nederland en Dubai opnieuw gearresteerd. Hij wacht sindsdien in gevangenschap op het besluit over zijn uitlevering naar Nederland.

Het Russische medium Mash schrijft echter dat het zo kan zijn dat Promes niet aan Nederland uitgeleverd wordt. Volgens de berichtgeving heeft de aanvaller van Spartak zich in Rusland schuldig gemaakt aan belastingontduiking.

Het gaat om een bedrag van rond de 40.000 euro. Als Promes daadwerkelijk als verdachte wordt behandeld in Rusland, zou het land hem op een opsporingslijst kunnen plaatsen.

In dat geval kunnen de Russen eveneens vragen aan Dubai om de topvoetballer uit te leveren. Volgens Mash kan hij dan in Rusland zijn schulden afbetalen en zou hij vervolgens weer in actie mogen komen voor Spartak Moskou.

Promes wordt momenteel in Dubai op het hoofdbureau van de politie vastgehouden, vlak bij het vliegveld.Daarmee lijkt hij nog enigszins goed weg te komen. Veel uitgeleverden belanden in de gevreesde Al Aweer-gevangenis, die een speciale afdeling heeft voor dergelijke gedetineerden.

