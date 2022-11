Slordig Ajax levert zwakke prestatie met gelijkspel en laat koppositie liggen

Woensdag, 9 november 2022 om 21:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:04

Ajax heeft woensdagavond puntenverlies geleden in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Alfred Schreuder niet in staat om Vitesse te kloppen: 2-2. De Amsterdamse doelpuntenproductie werd verzorgd door Dusan Tadic en invaller Lorenzo Lucca, terwijl Million Manhoef tweemaal op fraaie wijze trefzeker was namens Vitesse. Door gelijk te spelen liet Ajax de kans liggen om de koppositie over te nemen van PSV, dat na dertien speelronden aan kop gaat in de Eredivisie.

Schreuder had in zijn basiself opnieuw geen plek ingeruimd voor Daley Blind, terwijl Brian Brobbey niet geheel fit was en eveneens op de bank begon. Mohammed Kudus startte hierdoor als spits. Verder was Owen Wijndal fit genoeg om te starten, waardoor Devyne Rensch naar de rechtsbackpositie schoof en Jorge Sánchez plaats moest maken. Vanwege de schorsing van Edson Alvárez keerde Kenneth Taylor terug in de basis. Op het middenveld had Schreuder ook basisplaatsen in petto voor Steven Berghuis en Davy Klaassen.

Ajax schoot uit de startblokken en vond na vijf minuten speelminuten al de openingstreffer. Tadic tikte van dichtbij binnen na een uitstekende voorzet van Steven Bergwijn. Hoewel Kudus nog dicht bij de 2-0 kwam en de paal trof, ging het snel bergafwaarts met het veldspel van de Ajacieden. Vitesse kwam halverwege de eerste helft langszij. Timber leed in de buurt van de vijandige zestien knullig balverlies, waarna Manhoef kon overnemen. Na een fenomenale sprint over circa zestig meter passeerde hij uiteindelijk doelman Remko Pasveer: 1-1.

In de tweede helft voerde Ajax de druk op en ging men nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong. Eerst voorkwam doelman Daan Reiziger dat Bergwijn de 2-1 maakte; vervolgens hielp Kudus een reusachtige kans om zeep. Voordat Schreuder een driedubbele wissel doorvoerde kregen ook Wijndal en Tadic nog uitstekende mogelijkheden die niet benut werden. Met onder meer Francisco Conceição binnen de lijnen werd de druk op het doel van Reiziger nog verder opgevoerd. De Portugees kwam zelf enkele minuten na zijn invalbeurt in de gelegenheid om te scoren, maar hij maakte de verkeerde keuze.

Twintig minuten voor tijd sloeg Vitesse plotseling toe. Kort nadat zowel Blind als Berghuis de lat had geraakt, scoorde Manhoef wederom. De linkervleugelspeler was veel te snel voor de defensie van Ajax en maakte de 1-2 op vrijwel identieke wijze als de 1-1. Ditmaal leek doelman Remko Pasveer allerminst vrijuit te gaan. Vijf minuten na de tegentreffer stelde Ajax al orde op zaken. Invaller Lucca knikte binnen uit een voorzet van Blind: 2-2. In de slotfase kwam Mohamed Sankoh dicht bij de 2-3 na een gruwelijke blunder van Calvin Bassey, maar Pasveer hield zijn ploeg op de been. In de resterende acht minuten blessuretijd werd er niet meer gescoord, al kwam Brobbey nog wel dichtbij met een schot op de paal.