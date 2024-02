Kenneth Perez cynisch: ‘Toch nog een geslaagde transfer van Feyenoord’

Kenneth Perez vindt Timon Wellenreuther een fantastische reservedoelman, zo zegt de analist van ESPN maandagavond in Voetbalpraat. De 28-jarige Duitser zal de komende weken weer onder de lat staan bij Feyenoord, daar Justin Bijlow afgelopen zondag tegen AZ (0-1 winst) opnieuw geblesseerd uitviel.

Wellenreuther werd afgelopen zomer voor slechts 1 miljoen euro definitief overgenomen van RSC Anderlecht, nadat hij Feyenoord in het kampioensjaar van de club al een belangrijke dienst had bewezen. In Rotterdam-Zuid ligt de sluitpost tot medio 2025 vast.

Perez is onder de indruk van de prestaties van Wellenreuther, zo laat hij blijken. “Hij doet het echt fantastisch. Hij heeft nu een tijdje niet gespeeld, maar komt erin en is klemvast en zeker. Er was geen spatje onzekerheid te zien. Daar moeten ze bij Feyenoord wel blij mee zijn.”

Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad vindt het eveneens verstandig dat Feyenoord heeft geïnvesteerd in Wellenreuther. “Ze hebben natuurlijk wel een beetje geanticipeerd op het feit dat Bijlow vaak geblesseerd is. Eerst hadden ze Ofir Marciano, die was gratis. Wellenreuther hebben ze echt gekocht met het idee dat hij weleens aan de bak zou moeten.”

“Dat hebben ze goed gezien”, aldus Perez, die lijkt te sneren naar het overige transferbeleid van de regerend landskampioen. “Toch nog een geslaagde transfer dus.” Gouka reageert met een lach. “Ja, die wel ja.”

Wellenreuther keepte tot dusver 24 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij zijn doel 6 keer wist schoon te houden. De Duitser kreeg in totaal 28 tegendoelpunten. Zijn meest cruciale redding in Rotterdamse dienst maakte Wellenreuther vorig jaar in de Johan Cruijff Arena. Op magistrale wijze keerde de goalie een inzet van Mohammed Kudus, waarna Feyenoord met 2-3 wist te winnen.

Met zijn opmerking over het transferbeleid van Feyenoord, kaartte Perez direct een nieuwe discussie aan. De Kroatische miljoenenaankoop Ivanusec moest het daarbij opnieuw ontgelden. “Dat begint wel een probleem te worden”, aldus Gouka. “Hij heeft tot op heden niet aan kunnen tonen dat hij mee kan in het spel dat Feyenoord wil spelen. Hij kan niet mee in de intensiteit die Arne Slot van hem verlangt.”