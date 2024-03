Newcastle en uitblinker Isak voltooien ongekende comeback tegen West Ham

Newcastle United heeft eindelijk weer eens gewonnen in de Premier League. The Magpies, die het lang zonder Sven Botman moeten stellen, wonnen zaterdag op eigen veld met 4-3 van West Ham United, na een 1-3 achterstand in de slotfase. Mohammed Kudus tekende voor rust op fraaie wijze voor zijn zevende goal van deze Premier League-jaargang en hij gaf ook nog een assist. Alexander Isak was echter de grote held bij Newcastle United met twee goals en een assist.

Newcastle begon voortvarend. Isak benutte na vijf minuten een strafschop die door Anthony Gordon was veroorzaakt. West Ham trok de stand een kwartier later gelijk: Michail Antonio scoorde na een mooi steekballetje van Lucas Paquetá. Newcastle dacht in blessuretijd weer aan de leiding te komen, ware het niet dat de ongelukkige Bruno Guimarães de lat teisterde.

Het derde doelpunt van de middag viel juist aan de andere kant. Jarrod Bowen legde de bal panklaar neer voor Kudus, die van dichtbij binnenknalde: 1-2. De voormalig Ajacied liep vervolgens met een opgeheven vingertje naar een verbaasde ballenjongen, om daarna zoals hij bijna altijd doet op een reclamebord zijn goal te vieren. Het voorval zorgde voor woede en irratie bij de Newcastle-fans en manager Eddie Howe.

Kort na rust kwam West Ham op 1-3. Ditmaal was het Kudus die na een vlotte counter Bowen bediende en laatstgenoemde wist wel raad met het buitenkansje van dichtbij. De hoop keerde terug toen Kalvin Phillips in zijn eigen zestien de bal wilde wegrammen maar per ongeluk Gordon vol raakte. Na een check bij de VAR ging de bal op de stip en schoot Isak vanaf elf meter raak: 2-3.

Newcastle rook bloed en zette alles op alles voor de gelijkmaker, die er uiteindelijk ook kwam. Isak zette met een fraaie steekbal Harvey Barnes alleen voor doelman Lukasz Fabianski, die de inzet van de invaller door zijn benen in het doel zag rollen: 3-3. De fans van Newcastle waren in extase en schreeuwden de spelers naar voren. Het was in de slotminuut de sterk ingevallen Barnes die Fabianski wederom klopte met een heerlijke krulbal in de verre hoek: 4-3. Gordon, die de assist gaf op Harvey, kreeg kort daarna nog zijn tweede gele kaart, al kon dat de pret niet drukken.

Een ongelooflijke comeback dus van Newcastle, dat stijgt naar de achtste plaats in de Premier League. West Ham blijft steken op plaats zeven, met een punt meer dan de tegenstander van deze zaterdag. Newcastle heeft echter een wedstrijd minder gespeeld en heeft derhalve ook nummer zes Manchester United, dat vier punten meer heeft, in het vizier.

Newcastle United - West Ham United 4-3

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

10' 1-0 Aleksander Isak (strafschop)21' 1-1 Michael Antonio (assist: Lucas Paquetá)45' +10 1-2 Mohammed Kudus (assist: Jarrod Bowen)48' 1-3 Jarrod Bowen (assist: Mohammed Kudus)77' 2-3 Aleksander Isak (strafschop)83' 3-3 Harvey Barnes (assist: Aleksander Isak)90' 4-3 Harvey Barnes (assist: Anthony Gordon)