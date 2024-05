Marseille en Atalanta maken na zeer vermakelijk duel nog volop kans op finale

Olympique Marseille en Atalanta hebben na een zeer vermakelijk duel met 1-1 gelijkgespeeld. Dankzij een assist van Teun Koopmeiners en een treffer van Gianluca Scamacca kwamen de Italianen al vroeg op voorsprong, maar de gelijkmaker van Chancel Mbemba viel al snel. Met name Marseille kreeg kansen op de winnende treffer, die niet meer viel. De return in Bergamo vindt volgende week plaats.

Pierre-Emerick Aubameyang is de topscorer van de Europa League en uiteraard stond de Gabonees in de punt van de aanval, waar hij geflankeerd werd door Luis Henrique en Ismaïla Sarr. Samuel Gigot ontbrak wegens een schorsing. Bij Atalanta stonden er met Koopmeiners en Marten de Roon twee Nederlanders aan de aftrap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Marseille was de dominante partij in de openingsfase, maar het was Atalanta dat na tien minuten genadeloos toesloeg. Scamacca won een kopduel en kreeg enkele ogenblikken later een perfecte pass van Koopmeiners. Scamacca hield zijn hoofd koel en schoof de bal in de verre hoek: 0-1. Een tegenvaller volgde echter al snel voor Atalanta, dat Sead Kolasinac een hamstringblessure zag oplopen. De Bosniër liet zich vervangen door Mario Pasalic.

Een nieuwe tegenvaller volgde in minuut twintig. Uit een hoekschop kwam Mbemba in balbezit. De verdediger schoot met binnenkant voet en via de binnenkant van de paal fraai raak: 1-1. Marseille was na de gelijkmaker de betere partij en kreeg meerdere mogelijkheden om Stade Vélodrome opnieuw te laten ontploffen. De grootste mogelijkheid kwam op naam van Aubameyang, die een uitgelezen kans liet liggen door naast te schieten.

In het uitermate vermakelijke duel zorgde Atalanta voor het eerste gevaar na rust. Koopmeiners loste een venijnig schot, dat net geen doel trof. Marseille bleef wel de dominantere partij. Zo schoot Geoffrey Kondogbia maar net over en wachtten de supporters op de voorsprong. Er werd ook opgelucht ademgehaald door de fans van L'OM, toen Ademola Lookman na een fraaie draaibeweging ternauwernood naast schoot.

Alhoewel Atalanta zich kranig verweerde, kwam het soms op miraculeuze wijze weg. Invaller Azzedine Ounahi mocht aanleggen vanaf een meter of twintig en krulde de bal al vallend op de kruising. Atalanta-doelman Juan Musso deed er even later te lang over om weg te werken en zag Faris Moumbagna de bal overnemen. De Kameroener was echter niet meer helemaal in balans en zag zijn te zachte poging gekeerd worden door Musso.

Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd in de slotfase, waarin beide ploegen konden denken aan de overwinning. Vlak voor tijd kwam Atalanta nog het dichtst bij via Aleksey Miranchuk. De Russische invaller sneed vanaf de rechterkant naar binnen, schoot met links en zag zijn poging een kleine meter naast vliegen. Dichterbij zouden de ploegen niet meer komen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties