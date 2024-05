Anwar El Ghazi regelt grote namen in benefietwedstrijd voor Gaza

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anwar El Ghazi, die een benefietwedstrijd organiseert voor kinderen in Gaza.

De 29-jarige aanvaller, die zich al vaker heeft uitgesproken over de oorlog tussen het Israelische leger en Hamas, heeft een hoop mooie namen kunnen regelen voor het benefietduel, zo blijkt uit de oproep op zijn Instagram. Op 1 juni neemt Anwar El Ghazi XI het in Londen op tegen Nujum Sports XI. Nujum Sports zet zich in voor het mentale welzijn van islamitische atleten.

El Ghazi zal aantreden in een elftal met onder meer Khalid Boulahrouz, Ibrahim Afellay, Donny van de Beek en Robin van Persie. Bij Nujum Sports doet onder meer Halil Dervisoglu mee, terwijl de organisatie ook een beroep doet op grote namen uit het Premier League-verleden. Onder meer Bacary Sagna, Benjani en Emile Heskey zullen zich melden in Londen.

