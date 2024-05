Bayer Leverkusen kan finale ruiken na dramatische fout van uitgefloten Karsdorp

Bayer Leverkusen staat met één been in de finale van de Europa League. De ploeg van trainer Xabi Alonso domineerde een groot deel van de wedstrijd tegen AS Roma en won uiteindelijk met 0-2. Het eerste doelpunt, van Florian Wirtz, kwam tot stand na een veel te korte terugspeelbal van Rick Karsdorp, die bij zijn wissel na een uur spelen onder een striemend fluitconcert naar de kant ging. Robert Andrich zorgde tien minuten later op fraaie wijze voor de 0-2. De return in Duitsland vindt volgende week donderdag plaats.

Aan de kant van Roma mocht Karsdorp het vanaf het begin laten zien. De Nederlander, die zeer zwak zou spelen, nam de plek in van de geschorste Zeki Celik. Voorin werd spits Romelu Lukaku geflankeerd door Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy. Bij Leverkusen kreeg Amine Adli de voorkeur boven Patrik Schick. Jeremie Frimpong startte op zijn vertrouwde positie rechts op het middenveld.

Een inschattingsfout van Karsdorp leidde de eerste mogelijkheid van Leverkusen in. Adli won het duel van de Nederlander, die gezien was en de Marokkaan richting Mile Svilar zag trekken. De Belgisch-Servische doelman hoefde uiteindelijk niet in actie te komen, daar Gianluca Mancini zich voor de poging van de Marokkaan gooide. Roma kon in aanvallend opzicht nog weinig bewerkstelligen, buiten een schotje van Dybala om.

Het spel speelde zich vooral op het middenveld af, waar met name Leverkusen het balbezit genoot en Roma loerde op de counter. Het leverde een mogelijkheid op voor El Shaarawy, al bleek de Italiaans international buitenspel te hebben gestaan en was de opwinding in Stadio Olimpico achteraf niet nodig. De grootste kans van de wedstrijd volgde vlak daarna. Leandro Paredes gaf scherp voor op Lukaku, die zijn kopbal op de lat uiteen zag spatten.

Leverkusen nam het initiatief in handen en kwam vlak voor rust bijna op 0-1 via Frimpong, die Svilar verschalkte maar het zijnet trof. Even later was het uit het niets alsnog raak voor die Werkself. Karsdorp speelde veel te kort terug op Svilar, waardoor Alejandro Grimaldo Wirtz een niet te missen kans kon aanbieden: 0-1. Wirtz stuitte vlak daarna op Svilar, terwijl Roma ook ontsnapte toen Frimpong ogenblikken later nog geen halve meter naast schoot.

Ook in de fase na rust liet Leverkusen een serieuze mogelijkheid liggen, ditmaal in de persoon van Piero Hincapié. De Ecuadoraan kopte bij de tweede paal naast. Roma kwam niet slecht voor de dag, al had het moeite om door de laatste linie van Leverkusen te breken. Via spelhervattingen lukt het Roma doorgaans wel om gevaar te stichten en dat was na een klein uur spelen niet anders, maar Bryan Cristante kopte net naast uit een hoekschop.

Voetballend gezien kwam Roma uiteindelijk simpelweg tekort tegen Leverkusen, dat de bal veel makkelijker rond liet gaan en nooit ver van Svilar verwijderd was. Twintig minuten voor tijd kreeg Roma een dreun te verwerken. Een aanval van Leverkusen leverde in eerste instantie niets op, maar via Grimaldo, Frimpong en Josip Stanisic kwam Andrich in balbezit. De middenvelder krulde de bal op heerlijke wijze in de verre kruising, tot frustratie bij Roma: 0-2. Roma kwam nog dicht bij de 1-2 via Leverkusen-huurling Sardar Azmoun en invaller Tammy Abraham, maar de zo belangrijke aansluitingstreffer zat er niet in.

