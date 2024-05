Olympiacos zorgt voor grote stunt bij Villa en mag hopen op finale in eigen land

Olympiacos heeft zichzelf donderdagavond een uitstekende dienst bewezen met het oog op een mogelijke finaleplek in de Conference League. De Grieken verrasten Aston Villa en bleken op Villa Park te sterk voor de ploeg van Unai Emery: 2-4. Nadat Villa een 0-2 achterstand wegpoetste, deed Olympiacos het scoren in het tweede bedrijf dunnetjes over. De grote man was Ayoub El Kaabi, die met een hattrick Olympiacos langs Villa loosde. Derhalve lonkt voor de Grieken een finale in eigen land, daar de finale van de Conference League in Athene wordt gespeeld.

Emery had niet de beschikking over Emiliano Martínez. De Argentijnse doelman, die zich een ronde eerder tegen LOSC Lille nog ontpopte tot penaltyheld, moest geblesseerd toekijken hoe Robin Olsen zijn taken waarnam.

In het eerste halfuur zal Martínez teleurgesteld hebben toegezien hoe zijn ploeg werd overlopen door Olympiacos. De Grieken kwamen uiterst fel en vol intensiteit uit de kleedkamers en dat vertaalde zich na ruim een kwartier in een voorsprong.

Chiquinho frommelde de bal in een bijzonder kleine ruimte met een schitterend hakje bij Ayoub El Kaabi en de Marokkaanse spits rondde verwoestend af. Waar de grensrechter eerst de treffer afkeurde, oordeelde de VAR dat het doelpunt legaal was: 0-1. Een verdubbeling van de marge was een kwartier later een feit.

Simpel balverlies van Villa leidde een snelle maar prachtige aanval van de Grieken in. Via een wederom fraai hakje van Chiquinho en een nóg mooier balletje van Daniel Podence stond El Kaabi wederom oog in oog met Olsen, liep hij hem niet helemaal vlekkeloos voorbij, maar rondde wel af: 0-2.

Een gigaklus wachtte voor Villa. Op ongeveer het slechtst mogelijke moment voor Olympiacos maakte de thuisploeg de aansluitingstreffer. In de blessuretijd van de eerste helft bediende Matty Cash Moussa Diaby na een kolossale sprint, waarna Ollie Watkins in de verre hoek raak kon prikken: 1-2. Het was alweer zijn 27ste doelpunt van het seizoen, waarvan bovendien nul penalty’s.

Snel na de theepauze stelde Villa weer orde op zaken en zette het de gelijke stand weer op het scorebord. Een uitstekende lange bal van Clement Lenglet werd verder verwerkt door Leon Bailey, die meegaf aan Diaby. De Fransman schoot vanuit een vrijwel onmogelijke hoek raak: 2-2.

Lang hield die gelijke stand echter niet vol. El Kaabi mocht vanaf elf meter aanleggen om zijn hattrick te completeren, en Olsen bleek geen Martínez: 2-3. Halverwege de tweede helft bouwde Olympiacos de marge bovendien weer naar twee doelpunten verschil.

Na een vlotlopende aanval zocht Podence zijn tegenstander op, maar gaf hij hem aan Santiago Hezze. De middenvelder zag zijn van richting veranderde schot zo achter Olsen vliegen: 2-4. Villa had het helse karwei dat volgende week wacht iets kunnen versimpelen, ware het niet dat Douglas Luiz een strafschop miste.

