Tottenham Hotspur pakt punt tegen West Ham bij terugkeer Micky van de Ven

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om plek vier twee dure punten laten liggen. In Londen bleef het op bezoek bij West Ham United steken op een gelijkspel: 1-1. Tottenham kwam nog wel op een vroege voorsprong via Brennan Johnson, maar zag Kurt Zouma the Hammers op gelijke hoogte brengen. Door de remise staat Tottenham nu twee punten achter nummer vier Aston Villa.

West Ham, met smaakmaker Mohammed Kudus opnieuw in de basis, zag Tottenham, waar Micky van de Ven terugkeerde van een blessure, al na vijf minuten op voorsprong komen. Johnson kon op aangeven van Timo Werner van heel dichtbij binnentikken: 0-1.

Snelle voorsprong voor ?????????? ?? Brennan Johnson tikt de voorzet van Timo Werner binnen voor een snelle voorsprong op bezoek bij West Ham! Kijk live: https://t.co/4ZWxwDbJIL#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #WHUTOT pic.twitter.com/tNhEyyOyji — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 2, 2024

De ploeg van trainer Ange Postecoglou creëerde daarna nog enkele kansen, maar zag na twintig minuten toch de tegentreffer tegen de touwen vliegen. Uit een corner van Jarrod Bowen was het Zouma die zijn hoofd tegen de bal zette en van dichtbij de bal binnen kon werken: 1-1.

Daarna volgden nog enkele mogelijkheden voor beide doelen. Zo testte James Ward-Prowse Guglielmo Vicario met een hard afstandsschot en probeerden the Spurs via enkele hoekschoppen nog gevaar te stichten. Ook was Rodrigo Bentancur nog dicht bij een treffer. Zijn schot ging net naast het doel.

Na rust was het West Ham dat het meeste gas gaf en via Michail Antonio dicht bij een voorsprong was, ware het niet dat Vicario opnieuw redding bracht. Even later was het weer Antonio die erdoor leek, maar wederom bleek Vicario een sta-in-de-weg.

Naarmate de tweede helft vorderde leek het Tottenham dat meer voor de overwinning wilde gaan. Heung-min Son (over), Pedro Porro (redding Fabianski) en Werner (schot geblokt) namen het doel onder vuur, maar konden het net niet laten bollen. In de slotfase wisten beide ploegen elkaar niet meer aan het wankelen te brengen.

Door het gelijke spel staat Tottenham met nog acht wedstrijden te spelen op een totaal van 57 punten, twee minder dan Aston Villa. West Ham schuift een plekje op naar de zevende plaats en is daarmee ook nog in de race voor Europees voetbal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties