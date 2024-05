Kees Kwakman voorziet ‘zeer groot probleem’ tijdens finale Conference League

Mocht Olympiacos de finale halen van de Conference League, dan voorziet Kees Kwakman 'zeer grote problemen'. De Grieken werken de eindstrijd van het derde Europese clubtoernooi dan namelijk af in eigen land, in het stadion van aartsrivaal AEK Athene.

Olympiacos zorgde donderdagavond voor een daverende verrassing door op bezoek bij Aston Villa met 2-4 te winnen. De Griekse formatie stond na een half uur spelen al op een comfortabele 0-2 voorsprong door twee goals van Ayoub El Kaabi.

Villa kwam nog wel langszij via Ollie Watkins en Moussa Diaby, maar moest toezien hoe de bezoekers alsnog aan het langste eind trokken. Via opnieuw El Kaabi en Santiago Hezze kan Olympiacos de return in eigen huis volgende week met vertrouwen tegemoet zien.

Kwakman werd er door Jean-Paul Rison op gewezen dat de finale in Athene is dit jaar. "Dat wordt een zeer groot probleempje", aldus Kwakman bij Studio Europa op ESPN. "Maar daar zijn ze toch wel vaker geweest voor een uitwedstrijd?", haakt Pierre van Hooijdonk in.

"Ja, maar het is een neutrale wedstrijd. De organisatie komt nu bij de UEFA vandaan", zegt Kwakman. Kenneth Perez stelt dat 'de stad volledig wordt overgenomen' door de UEFA in dergelijke situaties. "Die nemen de regie over, inderdaad", aldus Jan Joost van Gangelen.

Het stadion van AEK Athene is op woensdag 29 mei het decor voor de finale van de Conference League en biedt plaats aan zo'n 30.000 toeschouwers. Het wordt de derde finale van de nieuwste Europese clubcompetitie.

De kaartverkoop voor de finale verloopt doorgaans volledig via de UEFA. Toen Feyenoord in 2022 de finale van de Conference League haalde tegen AS Roma, kreeg het 'slechts' 3.000 kaarten. De Arena Kombëtare in Tirana, waar de Rotterdammers destijds speelden, bood plaats aan 22.500 man.

Rivaliteit Olympiacos en AEK Athene

Dat het er niet altijd liefdadig aan toegaat bij wedstrijden tussen Olympiacos en AEK Athene bleek vorig jaar wel, toen hooligans van Olympiacos na het laatste fluitsignaal het veld bestormden van het Karaiskakis-stadion in Piraeus.

Er werd met stoeltjes gegooid en vuurwerk afgestoken. De ME voelde zich genoodzaakt om traangas en wapenstokken in te zetten om de menigte uit elkaar te drijven. De spelers van AEK wisten ternauwernood te vluchten in de catacomben.

?????? Olympiacos fans stormed the pitch and rioted after losing the huge derby game vs AEK Athens! pic.twitter.com/2gqEpDnI1K — EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2023

