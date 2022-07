Transfersom Martínez valt mogelijk hoger uit; Ajax wil opvolger snel presenteren

Vrijdag, 15 juli 2022 om 09:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:17

Ajax wil het papierwerk van de transfer van Lisandro Martínez naar Manchester United vrijdagochtend afronden, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant schrijft dat de Amsterdammers volgens bronnen dicht bij de deal mogelijk zelfs meer ontvangen dan de 55 miljoen euro waar eerder over werd gesproken. Dat de kogel nog altijd niet door de kerk is, komt onder meer doordat Ajax direct een opvolger wil presenteren, waarbij Rangers-verdediger Calvin Bassey als belangrijkste doelwit geldt.

Ajax wilde Martínez na het vertrek van Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller, eigenlijk koste wat kost behouden. Martínez wilde echter maar wat graag herenigd worden met Erik ten Hag en drong er bij Ajax op aan om de onderhandelingen met United aan te gaan. Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, de twee technische mannen in Amsterdam, gaven in die gesprekken aan dat een transfersom van tenminste vijftig miljoen euro betaald zou moeten worden. Volgens de De Telegraaf valt de transfersom nu zelfs mogelijk hoger uit dan 55 miljoen euro.

Martínez kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië. Bij Manchester United is hij na het aantrekken van Tyrell Malacia de tweede grote aanwinst voor Ten Hag, die hoopt op meer nieuwe spelers. The Red Devils lijken zeker van de transfervrije komst van Christan Eriksen, terwijl Frenkie de Jong nog altijd hoog op het lijstje staat. De Oranje-international heeft echter aangegeven niet te willen vertrekken bij Barcelona.

Ajax ziet in Calvin Bassey de gedroomde opvolger van Lisandro Martínez. Dat schreef De Telegraaf donderdagavond. De linksbenige verdediger van Rangers heeft al telefonisch met Alfred Schreuder gesproken en kreeg daar te horen dat de oefenmeester zeer gecharmeerd van hem is. De 22-jarige verdediger staat ook in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar aangezien de Amsterdammers Bassey Champions League-voetbal kan bieden en de kans om prijzen te winnen, heeft Ajax vertrouwen in zijn komst.