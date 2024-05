Santiago Gimenez daadwerkelijk in beeld in top van de Premier League

Santiago Gimenez is onderdeel van de transferplannen van Tottenham Hotspur, zo schrijft kwaliteitskrant The Telegraph donderdagochtend. De 23-jarige spits van Feyenoord was afgelopen weekend al aanwezig bij de North London Derby tegen Arsenal (2-3 nederlaag) en dat was hoogstwaarschijnlijk geen toeval. Gimenez wordt door the Spurs gezien als 'realistisch transferdoelwit' komende zomer.

Tottenham Hotspur weet nog niet in welke Europese competitie de club komend seizoen zal uitkomen, waardoor de Engelsen met meerdere scenario’s rekening houden. De Londenaren hebben twee verschillende transferplannen: één voor als ze vierde eindigen in de Premier League en één voor als ze het miljardenbal mislopen. Om de Champions League te halen zal het elftal van manager Ange Postecoglou alle zeilen bij moeten zetten.

Gimenez en Chelsea-middenvelder Conor Gallagher behoren tot een beperkt groepje spelers die in beide scenario’s haalbaar lijken voor Tottenham Hotspur. Journalist Matt Law verwacht dan ook dat de huidige nummer vijf van de Premier League komende zomer vol inzet op dat duo. Feyenoord bezit een sterke onderhandelingspositie, daar Gimenez nog tot medio 2027 vastligt in Rotterdam-Zuid. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de 25-voudig international van Mexico op liefst 45 miljoen euro.

Feyenoord zal Gimenez niet voor een habbekrats laten vertrekken. De Mexicaan, die in de zomer van 2022 voor 6 miljoen euro overkwam van Cruz Azul, ligt nog langdurig vast en heeft geen afkoopsom in zijn verbintenis staan. Gimenez speelde tot dusver 85 officiële wedstrijden namens de Stadionclub, waarin hij goed was voor 47 doelpunten en 10 assists.

Naast toptargets Gimenez en Gallagher prijkt ook Bournemouth-verdediger Lloyd Kelly hoog op het wensenlijstje van Postecoglou. De ontwikkelingen rondom Amadou Onana (Everton), Raphinha (FC Barcelona) en Samuel Iling-Junior (Juventus) worden eveneens gevolgd.

Of Tottenham Hotspur binnenkort al gaat aankloppen bij Feyenoord hangt waarschijnlijk nog af van de aankoopoptie in het huurcontract van Timo Werner. The Spurs kunnen de pijlsnelle Duitse spits, die dit seizoen niet meer in actie komt wegens een hamstringblessure, voor ruim 16 miljoen euro definitief overnemen van Chelsea. Binnenkort hakt de clubleiding van Tottenham Hotspur een knoop door over dat dossier.

Donderdagavond zal Tottenham Hotspur op Stamford Bridge eerst moeten afrekenen met Chelsea om in de race te blijven voor Champions League-voetbal. Postecoglou en zijn mannen hebben tot dusver zeven punten minder verzameld dan de verrassende nummer vier Aston Villa, dat wel twee duels meer speelde.

