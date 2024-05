Pasveer, Openda, Kashia en tal van andere (oud-)spelers schieten Vitesse te hulp

Vitesse heeft donderdag het startschot gegeven voor een grootschalige crowdfundingcampagne. Middels de campagne willen de Arnhemmers iets van de schulden dekken, mede waardoor hun voortbestaan ernstig wordt bedreigd. Onder meer oud-spelers Guram Kashia, Loïs Openda, Remko Pasveer en kersvers trainer John van den Brom streken al over hun hart. Interim-directeur Edwin Reijntjes toont zich verheugd met de steun.

Het blijft gissen of Vitesse komend seizoen nog bestaat. Het kampt met een miljoenenschuld en moet om de proflicentie te behouden vóór medio mei de aandelen van Russische eigenaar Valieri Oyf overhevelen naar een onafhankelijke stichting.

Reijntjes gaf woensdag al te kennen dat dat laatst een zeer lastige uitdaging vormt. "Het is niet vijf minuten voor twaalf, maar één minuut voor twaalf", zo sprak de algemeen directeur ad interim op een persconferentie.

Iedere steun is daarom welkom voor de Arnhemmers. Sinds vandaag kunnen supporters en zakelijke relaties via de clubwebsite een financiële bijdrage leveren. Er kan gekozen worden tussen vier verschillende pakketten, variërend van 100 tot 10.000 euro. Mocht Vitesse het alsnog niet halen, worden alle donaties teruggestort.

Oud-spelers en -stafleden als Kashia, Openda en Pasveer, maar ook Henk ten Cate, Matus Bero, Milot Rashica, Leo Beenhakker, Wilfried Bony, Lewis Baker, Arnold Kruiswijk en Matt Miazga, deden al een bedrag in de pot. Dat sterkt Reijntjes, zo laat hij optekenen in een persbericht.

"Het is prachtig om te zien hoe het nieuws over het mogelijk intrekken van onze licentie heeft geleid tot meerdere hartverwarmende initiatieven. In overleg met diverse oud-spelers en supporters is uiteindelijk de crowdfunding ‘Voor Geel-Zwart’ ontstaan. Hiermee hopen we aan alles en iedereen in Nederland te laten zien dat Vitesse leeft", aldus de directeur.

Vitesse laat tevens weten open te staan voor andere initiatieven die de kans op het voortbestaan vergroten. Doneren kan via de clubwebsite van Vitesse.

