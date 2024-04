Opnieuw fikse klap voor Erik Ten Hag: 2 verdedigers langere tijd uitgeschakeld

Lisandro Martínez en Victor Lindelöf zijn beide voor minimaal een maand uitgeschakeld, zo meldt Manchester United via de officiële clubkanalen. Lindelöf heeft een hamstringblessure overgehouden aan het duel met Brentford (1-1 gelijkspel) van zaterdagavond, Martínez raakte tijdens de training geblesseerd aan zijn kuit.

Lindelöf viel zaterdag halverwege de tweede helft uit met een hamstringblessure en werd vervangen door Martínez, die zijn eerste opwachting maakte sinds begin februari. Martínez speelde de wedstrijd uit, maar heeft deze week op de training een nieuwe blessure opgelopen aan zijn kuit.

Voor Martínez is het niet de eerste blessure sinds zijn overstap in de zomer van 2022 van Ajax naar Manchester. Eerder kampte de Argentijn al met voet- en knieblessures, waardoor hij in totaal al 43 wedstrijden miste voor The Red Devils.

Deze nieuwe blessures komen Erik ten Hag helemaal niet goed uit, daar de spoeling al erg dun is in de verdediging. Beide linksbacks, Luke Shaw en Tyrell Malacia, ontbreken naar verwachting de rest van het seizoen met een blessure. Ook Raphaël Varane moest halverwege de wedstrijd tegen Brentford de strijd staken. De ernst van zijn blessure lijkt mee te vallen.

Er wordt verwacht dat zowel Lindelöf als Martínez minstens een maand zullen moeten herstellen. Dat zou betekenen dat Ten Hag richting het einde van het seizoen weer beroep zou kunnen doen op de twee centrale verdedigers.

Ten Hag is met Manchester United nog volop in de race voor Champions League-voetbal, daar de vijfde plaats in de Premier League mogelijk ook nog een direct ticket geeft voor het miljardenbal. Het gat met die vijfde plek bedraagt momenteel acht punten.

Ook is de club uit Manchester nog actief in het FA Cup-toernooi, waar op 21 april de halve finale tegen Coventry City op het programma staat. De winnaar neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Chelsea en Manchester City.

