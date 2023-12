Moet Ajax een nieuwe poging wagen voor zomers target? ‘Ik wil nu naar Europa’

Dinsdag, 5 december 2023 om 08:08 • Wessel Antes

Thiago Almada wil deze winter vertrekken bij Atlanta United, zo laat de 22-jarige middenvelder weten in gesprek met de Argentijnse tak van ESPN. De viervoudig international van la Albiceleste ligt in de Major League Soccer nog tot december 2025 vast, maar is niet van plan dat dienstverband uit te zitten. Afgelopen zomer werd Almada nog in verband gebracht met Ajax.

Maurice Steijn sprak zich eind augustus nog uit over Almada tijdens een persconferentie van Ajax. “Die hebben we ook aan het werk gezien. Dat is een geweldige speler”, aldus de inmiddels ontslagen Hagenees. Transfermarkt taxeert de marktwaarde van Almada momenteel op 27 miljoen euro.

Waar Almada afgelopen zomer gewoon bij Atlanta bleef, heeft hij deze winter een duidelijk doel voor ogen. “Ik wil nu naar Europa! Ja, in de volgende transferwindow.” De wereldkampioen plaatst wel een kanttekening die het voor Ajax lastiger maakt. “Als ik zou moeten kiezen, zou ik gaan voor de Premier League of LaLiga. Maar ik sta open voor elke topcompetitie.”

Almada speelde ondanks zijn leeftijd al behoorlijk wat wedstrijden in clubverband. Zijn carrière begon bij Vélez Sarsfield, waar hij in 100 wedstrijden goed was voor 24 doelpunten en 10 assists. Atlanta telde in februari 2022 zo’n 15 miljoen euro neer om Almada naar de MLS te halen. In de Verenigde Staten werd de rechtspoot onlangs verkozen tot de beste jonge speler van het jaar.

In totaal speelde Almada tot dusver 66 officiële duels voor Atlanta, waarin hij goed was voor 20 doelpunten en 23 assists. Onder meer VfB Stuttgart, de huidige nummer drie van de Bundesliga, zou de Argentijn hoog op het lijstje hebben staan. Of Ajax nog interesse heeft in Almada is onbekend.

Argentijnen bij Ajax

Almada kan bij een transfer naar Amsterdam de elfde Argentijnse Ajacied worden. Onder meer Iván Gabrich, Mariano Juan, Mauro Rosales, Darío Cvitanich, Nicolás Tagliafico, Lisandro Magallán, Lisandro Martínez en Lucas Ocampos. Daarbij kan worden gesproken over afwisselend succes.

In de huidige selectie van Ajax beschikt trainer John van 't Schip over twee Argentijnen met Gastón Ávila en Gerónimo Rulli. In beide gevallen is een vertrek komende winter niet uitgesloten. Ávila, die afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro overkwam van Royal Antwerp, kwam al sinds 29 oktober niet meer in actie in de hoofdmacht van Ajax. Rulli is, mede door zijn blessure, zijn basisplaats in Amsterdam kwijtgeraakt. De Argentijn is een van de grootverdieners in de selectie van Ajax, waardoor een winterse uittocht goed mogelijk is.