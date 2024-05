Manchester United hakt knoop door over toekomst Erik ten Hag

Erik ten Hag blijft ook komend seizoen trainer van Manchester United. Dat meldt The Athletic donderdag. Volgens de gerenommeerde sportwebsite krijgt de Haaksberger het voordeel van de twijfel, gezien de vele nadelen die met zijn ontslag gepaard zouden gaan. Ajax lijkt dus verder te moeten kijken voor een nieuwe hoofdtrainer.

Ten Hag staat al maanden onder druk op Old Trafford. United is uitgeschakeld in de Champions League, staat zesde in Engeland en moet überhaupt hopen dat het zich nog kwalificeert voor de Europa League. De geluiden over een congé klinken steeds harder, maar The Athletic weet dat Ten Hag voorlopig niet hoeft te vrezen voor zijn plek.

Nieuwe co-eigenaar INEOS, waar Sir Jim Ratcliffe aan het hoofd staat, erkent namelijk dat het vorige bestuur er een potje van heeft gemaakt. INEOS vindt dat Ten Hag niet in de ideale omstandigheden binnen is gekomen en heeft nog meer redenen om de manager te laten blijven.

Zo zouden the Red Devils onvoldoende geschikte alternatieven zien en wordt een ontslag als prijzig beschouwd. Dat laatste mede omdat er ook een opvolger moet worden aangetrokken.

Dus werkt INEOS aan een toekomst met Ten Hag nog altijd aan het roer. De 54-jarige oefenmeester heeft nog een contract tot medio 2025, en lijkt dat dus nu uit te gaan dienen. Spijts het beroerde seizoen maakt United nog altijd kans op een hoofdprijs. Op 25 mei staat de club in de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester City.

Ten Hag zal niet hopen op een herhaling van vorig jaar. Ook toen stond hij in de FA Cup-finale tegenover City, en verloor United met 2-1.

Wel wist Ten Hag vorig seizoen de EFL Cup te veroveren. Manchester United versloeg toen Newcastle United met 2-0 in de finale.

