‘Manchester United hangt fors prijskaartje aan opgeleefde Mason Greenwood’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Manchester United komende zomer definitief afscheid neemt van Mason Greenwood. De Engelse media weten inmiddels zeker dat de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Getafe, voor het juiste bedrag mag vertrekken bij zijn jeugdliefde. Kwaliteitskrant The Times weet zelfs de vraagprijs van Manchester United: 40 miljoen pond, omgerekend ruim 46 miljoen euro.

Volgens de Engelse berichtgeving was Manchester United afgelopen zomer nog bereid te luisteren naar aanbiedingen vanaf 30 miljoen pond, wat neerkomt op zo’n 35 miljoen euro. Door zijn goede prestaties bij Getafe is er inmiddels dus meer nodig om Greenwood los te weken op Old Trafford. Dat terwijl zijn verbintenis in Manchester in de zomer van 2025 afloopt.

Manchester United gaat niet akkoord met lagere aanbiedingen, al lijkt dat ook totaal niet aan de orde te zijn. Greenwood zou momenteel belangstelling genieten van diverse Europese topclubs die hem zien als een absoluut buitenkansje. Volgens The Times is Juventus de laatste maanden het meest concreet. Eerder werd Greenwood ook gelinkt aan Atlético Madrid,

The Red Devils willen Greenwood het liefst verkopen om eventuele ophef te voorkomen, maar een terugkeer valt niet uit te sluiten indien er geen redelijke vergoeding op tafel komt. Nu Greenwood zich heeft laten gelden bij Getafe in LaLiga is de kans groot dat meer clubs het aandurven met de enkelvoudig international.

Greenwood speelde voor het laatst voor Manchester United op 22 januari 2022. Meer dan anderhalf jaar later maakte de linkspoot zijn rentree op profniveau bij Getafe. De jongeling had logischerwijs enkele weken nodig om wedstrijdritme op te doen, maar presteert de laatste maanden erg goed in LaLiga.

Inmiddels staat de teller op 31 wedstrijden namens Getafe, waarin Greenwood goed was voor 10 doelpunten en 6 assists. De Engelsman wordt door trainer José Bordalás voornamelijk als rechtsbuiten gebruikt, al speelde hij ook meerdere duels vanaf links of in de spitspositie. Een langer verblijf bij Getafe zal simpelweg niet betaalbaar zijn voor de Spanjaarden.

De vermeende verkrachtingszaak rond Greenwood

Greenwood werd in januari 2022 gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Dat gebeurde nadat Robson beeldmateriaal van de mishandeling had gedeeld op social media. Inmiddels heeft Robson alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen. Toch zit Manchester United sinds zijn arrestatie in de maag met Greenwoods justitiële verleden.

