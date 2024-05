Malen en Maatsen trekken extra profijt uit Champions League-zege op PSG

Borussia Dortmund heeft zichzelf woensdag bepaald geen windeieren gelegd met de zege op Paris Saint-Germain (1-0). Door de overwinning verzekerde de ploeg van Edin Terzic zich namelijk van nóg een seizoen in de Champions League. Dat kon nu al omdat het aantal deelnemers in het miljardenbal op de schop gaat.

Vanaf komende jaargang strijden namelijk niet 32, maar 36 clubs mee om de cup met de grote oren. Als gevolg van die wetswijziging krijgen de twee best presterende landen dit seizoen een extra plek toegewezen. Door de zege van Dortmund zit Duitsland sowieso bij de beste twee. Italië legde eerder al beslag op een extra plek.

Namens Duitsland zijn Bayern München, Borussia Dortmund (Champions League) en Bayer Leverkusen (Europa League) nog in de race om een prijs. In totaal verzamelden onze oosterburen 18.357 coëfficiëntpunten dit seizoen.

Italië – dat 19.428 punten heeft – heeft met Atalanta en AS Roma nog twee Europa League-afgevaardigden, terwijl Fiorentina nog meedingt om de Conference League. Engeland, de nummer drie op de coëfficiëntenlijst, kan zowel Duitsland als Italië niet meer inhalen.

Alleen Aston Villa is namelijk nog in de race om een prijs. De ploeg van Unai Emery, die Ajax uitschakelde, staat donderdag in de halve finale van de Conference League tegenover Olympiacos.

Mocht Villa de eindstrijd weten te winnen, is het nog niet genoeg voor een tweede plek op de lijst. Het nog maximaal te behalen aantal punten – 7 – moet namelijk gedeeld worden door het aantal Europese deelnemers uit Engeland dit seizoen: 8.

Dat zou Engeland op een totaal van 18.250 brengen, minder dan het huidige totaal van Duitsland. Dortmund is zo verzekerd van nóg een jaar Champions League. BVB staat momenteel namelijk vijfde in de Bundesliga, en kan alleen nog opklimmen. Nummer zes Eintracht Frankfurt staat twaalf punten achter op Dortmund, met nog drie speelronden te gaan.

De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen maakt tevens goede kans om de Champions League-eindstrijd te bereiken. Dortmund won woensdag door een doelpunt van Nicolas Füllkrug het heenduel met Paris Saint-Germain met 1-0. Maatsen stond in de basis, terwijl Malen niet van de bank af kwam. De return vindt volgende week dinsdag plaats.

