‘Erik ten Hag wil aanbieding verhogen; Ajax vraagt nu 125 miljoen euro’

Zondag, 10 juli 2022 om 08:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:15

Er is Erik ten Hag alles aan gelegen om dubbel toe te slaan bij Ajax, zo meldt The Times. De manager van Manchester United dringt intern aan om de aanbiedingen voor Lisandro Martínez én Antony nog verder te verhogen. Ajax verlangt inmiddels 125 miljoen euro voor een zogeheten packagedeal, terwijl the Mancunians op dit moment 110 miljoen euro willen betalen, zo klinkt het.

The Times bevestigt de informatie van De Telegraaf dat het bod op Martínez is verhoogd tot vijftig miljoen euro inclusief bonussen, waarvan donderdagavond laat melding is gemaakt. Hoewel Ajax datzelfde bedrag exclusief bonussen verlangt, komt de aanbieding dus heel dicht bij de vraagprijs. Voor Antony werd vanuit Manchester United het laatst zestig miljoen euro geboden, hetgeen liefst twintig miljoen euro minder is dan wat Ajax vraagt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel zowel Martínez als Antony aanstuurt op een hereniging met Ten Hag, heeft Ajax geen van beide aanbiedingen geaccepteerd. De Amsterdammers hebben daar geen haast mee en willen eerst vervangers aantrekken. Bovendien wenst de nummer één van de Eredivisie liefst 125 miljoen euro binnen te halen met de verkoop van beide Zuid-Amerikanen.

De Britse kwaliteitskrant bevestigt de informatie van BILD dat Ten Hag contact heeft opgenomen met Brian Brobbey, maar verwacht niet dat de twintigjarige spits van RB Leipzig daadwerkelijk naar Manchester komt. Brobbey wijkt niet af van zijn wens om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA. Eerder kreeg Ten Hag al nul op het rekest van Jurriën Timber, die kiest voor een extra jaar bij Ajax om zijn WK-deelname niet in gevaar te brengen. The Times meldt overigens dat Ten Hag ook probeert om videoanalist Kevin Keij over te nemen van Ajax.