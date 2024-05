Slot geeft aan of hij spelers uit de Eredivisie mee wil nemen naar Liverpool

Arne Slot heeft gereageerd op het advies van PSV-directeur Marcel Brands om geen spelers uit de Eredivisie mee te nemen naar Liverpool. De trainer van Feyenoord is topkandidaat om Jürgen Klopp als manager op te volgen bij the Reds, al is het na de onderhandelingen tussen beide clubs nog wachten op witte rook.

Brands was van 2018 tot 2021 algemeen directeur van Everton, de grote rivaal van Liverpool. Hij weet dus hoe het is om te werken in Engeland. De algemeen directeur van PSV werd vorige week zondag, toen hij te gast was bij Goedemorgen Eredivisie, gevraagd of hij nog een tip heeft voor Slot.

“Niet blindstaren op het aantrekken van vijf Nederlandse spelers”, was Brands duidelijk. “Hij moet heel goed kijken wat hij nodig heeft met zijn stijl van voetballen. Alleen genoegen nemen met topspelers.”

ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten vroeg Slot voor het competitieduel met PEC Zwolle of hij iets met de tip van Brands gaat doen, al vroeg Van Peperstraten de trainer naar het meenemen van Eredivisie-spelers in plaats van Nederlanders.

“Dat zijn goede adviezen van mensen die in de Premier League gewerkt hebben en hun sporen verdiend hebben in de voetballerij. Maar ik denk niet dat je altijd moet oordelen op basis van momenten uit het verleden”, antwoordde Slot.

“Ik lees ook overal het succespercentage van Nederlandse trainers in Engeland… Er zijn zoveel variabelen. Als een speler goed is, dan zou het niet uit moeten maken van welk niveau die komt. Maar op dit moment is er nergens sprake van, want er is nog niets officieel bevestigd.”

Slot weet nog niet wanneer het bekend wordt gemaakt dat hij de nieuwe manager van Liverpool wordt. “Dit soort dingen hebben altijd even tijd nodig. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik er vertrouwen in heb dat het goed komt. Wanneer het precies naar buiten gebracht wordt, kan ik je op dit moment niet vertellen.”

