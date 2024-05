Sporting is kampioen van Portugal door onverwachtse uitglijder van Benfica

Sporting Portugal is zondag zonder zelf te spelen kampioen van Portugal geworden. De ploeg van succescoach Rúben Amorim zag stadsgenoot Benfica een misstap begaan tegen FC Famalicão (2-0 verlies) en schrijft daarmee zijn twintigste landstitel uit de historie bij.

Sporting won zaterdag eenvoudig van Portimonense (3-0) en kon daardoor rustig afwachten wat rivaal Benfica zou doen. Sporting had vooraf al een voorsprong van acht punten en kon de landstitel alleen theoretisch nog ontgaan.

Benfica begon tegen nummer negen Famalicão met ex-Ajacied David Neres en ex-Feyenoorders Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü in de basis. Benfica leek voortvarend te beginnen met een vroeg doelpunt van Ángel Di María, maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel. As Águias hadden daarna het overwicht en veruit het meeste balbezit, maar konden dat niet omzetten in doelpunten.

Famalicão, waar Justin de Haas (ex-Jong AZ en -Jong PSV) in de rust gewisseld werd, nam in de slotfase van de wedstrijd afstand. Puma kwam in de 71ste minuut vanaf de rechterflank naar binnen, om doelman Anatoliy Trubin te verrassen met een schot in de korte hoek: 1-0.

De beslissing viel vijf minuten voor tijd door een zwakke pass van Benfica-middenvelder Florentino. Zaydou Youssouf werd direct in de diepte bediend en rondde het feilloos af: 2-0.

Roger Schmidt is met Benfica wel zeker van de tweede plek, omdat FC Porto op plek drie op ruime achterstand staat. Benfica gaat daardoor de voorronde van de Champions League in, waar O Glorioso mogelijk op de nummer drie van de Nederlandse Eredivisie stuit.

Sporting viert de eerste landstitel sinds 2021, toen ook al met Amorim als coach, en gaat direct de groepsfase van de Champions League in.

