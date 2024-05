De Kuip zingt Arne Slot luidkeels toe en lijkt vervroegd afscheid te nemen

Feyenoord heeft zondagavond een eenvoudige 5-0 zege geboekt op PEC Zwolle. In de slotfase en na afloop van de wedstrijd werd Arne Slot luidkeels toegezongen door De Kuip, dat al afscheid nam van zijn succestrainer, die na dit seizoen naar Liverpool zal vertrekken.

De Rotterdammers kenden weinig moeite met PEC en hadden na een minuut of 80 de 5-0 eindstand op het scorebord staan. In de slotfase werd de technische staf, met in het bijzonder Slot, luidkeels toegezongen door Het Legioen.

Arne Slot, Sipke Hulshoff en John de Wolf krijgen luid applaus van Het Legioen ????#feypec — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Slot vertrekt na dit seizoen naar Liverpool, maar weet nog niet wanneer de officiële bevestiging naar buiten zal komen. “Dit soort dingen hebben altijd even tijd nodig. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik er vertrouwen in heb dat het goed komt. Wanneer het precies naar buiten gebracht wordt, kan ik je op dit moment niet vertellen”, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC.

Santiago Gimenez, die zijn eerste competitietreffers sinds 10 maart maakte, was na afloop vol vertrouwen over zijn trainer. “Ik denk dat hij het fantastisch gaat doen daar”, aldus de Mexicaan voor de camera’s van ESPN.

“Hij is een geweldige trainer”, vervolgt Gimenez. “Ik hoop dat hij ook daar een aantal prijzen gaat pakken.”

Arne Slot with his own version of the Jurgen Klopp fist bumps at De Kuip ???? pic.twitter.com/wTNuBSvyee — Lewis Steele (@LewisSteele_) May 5, 2024

