Invaller Gimenez scoort weer eens bij ruime overwinning Feyenoord op PEC

Feyenoord heeft in eigen huis een eenvoudige zege geboekt op PEC Zwolle. Beide ploegen speelden eigenlijk nergens meer voor en dat was terug te zien in het spel. Na doelpunten van Ayase Ueda, Luka Ivanusec en Santiago Gimenez en Lutsharel Geertruida werden de bezoekers uit Zwolle uiteindelijk met 5-0 aan de kant geschoven.

Bij Feyenoord begonnen onder meer Ueda en Ivanusec in de basis, waardoor er geen plaats was voor Gimenez en Yankuba Minteh. Justin Bijlow kreeg wederom de voorkeur boven Timon Wellenreuther in het doel van de Rotterdammers.

Dávid Hancko was in de eerste helft verreweg de gevaarlijkste Feyenoorder. In de openingsfase kopte de Slowaak gevaarlijk uit een corner gevaarlijk richting het doel, maar Jasper Schendelaar reageerde attent en sloeg de bal net voor de doellijn weg.

Na 33 minuten stond Hancko eveneens aan de basis van het openingsdoelpunt. De linksback stoomde mee op en gaf goed voor, waarna Igor Paixão de bal subtiel verlengde richting Ueda, die uit de draai binnen kon tikken: 1-0. Even daarna was Hancko zelf dicht bij de tweede treffer, maar zijn inzet hobbelde voorlangs het doel van Schendelaar.

Voor rust werd het echter toch nog 2-0, toen Quinten Timber besloot van grote afstand uit te halen. Zijn inzet werd onderweg nog aangeraakt door Ivanusec, die daarmee Schendelaar kansloos liet en het doelpunt op zijn naam kreeg. Met een comfortabele voorsprong kon Feyenoord de kleedkamer opzoeken.

In het tweede bedrijf gingen de Rotterdammers sterk van start en kreeg Ueda na vasthouden van Anselmo Mac Nulty een strafschop. De Japanner eiste zelf de strafschop op, maar schoot deze erg onzeker in, waardoor Schendelaar kon redden.

Halverwege de tweede helft kreeg de thuisploeg een herkansing vanaf elf meter, nadat Calvin Stengs in de zestien werd aangetikt. Gimenez, koud in het veld, zorgde met zijn eerste balcontact wél voor de derde Rotterdamse treffer. Alireza Jahanbakhsh liep daarbij te vroeg in, maar doordat het een doelpunt werd en scheidsrechter Marc Nagtegaal het niet had waargenomen, mocht de VAR niet ingrijpen en bleef de treffer staan.

In de slotfase liep Feyenoord nog verder uit. Geertruida pikte weer zijn doelpunt mee en Gimenez zette na een prachtige dribbel met een van richting veranderd schot de 5-0 eindstand op het bord. Daarna miste de ploeg van Arne Slot nog enkele enorme kansen om er een echte monsterscore van te maken. Na afloop van de wedstrijd nam De Kuip al afscheid van Slot.

