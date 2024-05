Keane geeft Haaland nieuwe veeg uit de pan; doodse stilte in studio volgt

Roy Keane heeft Erling Braut Haaland andermaal een veeg uit de pan gegeven. De Noorse spits was zaterdag liefst vier keer trefzeker in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers (5-1). Toch kreeg hij opnieuw kritiek van Sky Sports-analist Keane.

Haaland deed dankzij zijn vierklapper goede zaken in het topscorersklassement en staat nu op 25 goals. Pep Guardiola haalde hem tijdens de wedstrijd tien minuten voor tijd naar de kant, waarop de doelpuntenmachine teleurgesteld reageerde.

Het was voor Keane aanleiding om zich andermaal negatief uit te laten over Haaland. “Ik denk dat we Haaland gisteren (zaterdag, red.) niet al te blij hebben gezien na zijn wissel, hij gedroeg zich als een verwend nest”, oordeelde de analist hard. “Omdat hij nu doelpunten maakt en ze wedstrijden winnen, wordt zijn onvrede na die wissel bijna vergeten.”

Presentator David Jones kon de kritiek van Keane bijna niet geloven: “Het is toch prima als je een verwend nest bent na het maken van vier doelpunten?”

“Nee, nee, dat is het niet…”, reageerde Keane gepikeerd, waarna hij Jones enkele seconden boos aankeek en er een doodse stilte in de studio viel. Collega-analist Daniel Sturridge barstte vervolgens in lachen uit.

Het is niet de eerste keer dat Keane zich kritisch heeft uitgelaten over Haaland. Begin april oordeelde de oud-prof na een 0-0 gelijkspel tegen Arsenal dat de spits van Manchester City zijn veldspel flink moet verbeteren.

De Noor kwam er niet aan te pas tegen the Gunners en dat kwam mede door zijn spel aan de bal. “Hij lijkt bijna op een speler uit de League Two”, zei Keane toen bij Sky Sports.

Zo’n death stare van Roy Keane snijdt echt dwars door de ziel ?? https://t.co/dh1jowqgks — Minne Groenstege (@MinneG) May 5, 2024

